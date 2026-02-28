İngiltere Başbakanı Starmer: "Savunma operasyonları doğrultusunda kuvvetlerimiz aktif ve uçaklarımız havada"

İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın bölgedeki misilleme saldırılarını kınadı ve müzakerelere dönüş çağrısında bulundu. Ayrıca İngiltere Başbakanı Keir Starmer gelişmelere ilişkin açıklamasında, "Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a ilişkin ortak bir açıklama yayınladı. Avrupa'nın en büyük nüfus ve ekonomilerine sahip E3 ülkeleri liderlerinin ortak açıklamasında, "Fransa, Almanya ve İngiltere, süreklilik arz edecek bir şekilde İran rejimini nükleer programını sonlandırmaya, balistik füze programını sonlandırmaya, bölgede ve ülkelerimizde istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerden kaçınmaya ve kendi halkına yönelik korkunç şiddet ve baskıya son vermeye çağırmıştır" denildi.

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik saldırılarda yer almadıkları ifade edilen açıklamada, "Fakat, ABD, İsrail ve bölgedeki ortak ülkeler dahil olmak üzere uluslararası ortaklarımızla yakın temas halindeyiz. Bölgesel istikrar ve sivillerin hayatlarının korunmasına olan bağlılığımızı yeniden ifade ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin herhangi bir yorum içermeyen açıklamada, "İran'ın bölgedeki saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. İran, ayrım gözetmeksizin yapılan askeri saldırılardan kaçınmalıdır. Müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısı yapıyor ve İran yönetimini müzakerelere dayanan bir çözüm arayışına davet ediyoruz. En nihayetinde, İran halkının kendi geleceğini belirlemesine izin verilmelidir" denildi.

Starmer: "İran rejimi son derece tiksindirici"

İngiltere Başbakanı Starmer, İran konusunda görüntülü bir açıklama da yayınlayarak İran'ın bu yaşananlara derhal son verebileceğini söyledi. İngiltere'nin bu saldırılarda yer almadığı ifadesini, açıklamasında bir kez daha tekrarlayan Starmer, "Fakat İran rejiminin son derece tiksindirici olduğunu uzun zamandır açıkça ifade ediyoruz. Kendi halkından binlercesini öldürmüş, muhalefeti acımasızca bastırmış ve bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmıştır" dedi.

İran'ın nükleer silah edinmesine izin verilmemesi gerektiğinin net olduğunu vurgulayan Starmer, "İran'ın bugün bölgedeki partnerlere yönelik saldırılarını kınıyoruz. Bunların birçoğu bu çatışmanın tarafı değiller. Kendilerine desteğimizi sunuyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Bölgede savunma kabiliyetlerine sahip olduklarını ifade eden İngiltere Başbakanı Starmer, "Koordineli bölgesel savunma operasyonları doğrultusunda, halkımız ve ülkemizin çıkarlarını korumak üzere kuvvetlerimiz aktif haldedir ve uçaklarımız havadadır" ifadelerini kullandı.

Gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesi ve diplomasiye dönülmesinin hayati olduğunu ifade eden Starmer, "İran, buna derhal son verebilir. Daha fazla saldırıdan kaçınmalı, silah programlarını sona erdirmeli ve kendi geleceklerini belirleme hakkı olan İran halkına yönelik korkunç şiddet ve baskıya son vermelidir" şeklinde konuştu.

Starmer, "Gerilimin düşürülmesi ve müzakere masasına dönüşün yolu budur" ifadelerini kullandı.

Macron'dan BM Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin olağanüstü toplanması için çağrı yaptı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama paylaşan Macron, gerilimin tırmanmasının herkes için tehlikeli olduğunu vurgulayarak bu duruma derhal son verilmesi talebinde bulundu.

Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Ürdün'de askeri varlığı bulunduğunu ifade eden Fransız lider, Orta Doğu'daki ortaklarına askeri destek sunacaklarını söyledi. Açıklamasında Macron, "ABD, İsrail ve İran arasında bir savaşın patlak vermesi, barış ve uluslararası güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurur" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı