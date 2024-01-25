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İngiliz Bakan David Cameron Türkiye'ye Geliyor

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Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında ikili ilişkiler ve güncel konular ele alınacak.

Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron, bugün Türkiye'ye geliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Birleşik Krallık Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanı David Cameron'un 25-26 Ocak tarihleri arasında Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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