İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan Sandıklı Mahallesi'ndeki Arsa İle İlgili Açıklama

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Sandıklı Mahallesi'nde yer alan arsa ile ilgili yapılan spekülatif haberler üzerine açıklama yaptı. Başkan Kaya, cami ve mezarlığın aynen kalacağını ve hizmetlerin devam edeceğini belirtti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya meclis kararı ile devlete devir işlemi gerçekleşecek Sandıklı Mahallesi'nde yer alan arsa ile ilgili Sandıklı'dan yaptığı açıklamasında "Cami ve mezarlık aynen kalacak, hizmetler devam edecek. Biz kesinlikle cami ya da mezarlık satmıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cuma namazını Sandıklı Camisi'nde kılan Başkan Kaya, namaz sonrası kahvede vatandaşlarla bir araya gelerek sandıklı Mahallesinde İncirliova Belediye Meclisi Kararı ile devlete devir işlemi gerçekleştirilecek alan ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Kaya borçsuz bir İncirliova Belediyesi için yaptığı çalışmalar doğrultusunda, Sandıklı Mahallesi 158 ada 15 parselde bulunan taşınmazın, 6183 Sayılı Kanunun geçici 8. maddesine istinaden devletin ilgili kurumlarına devredilmesi ile ilgili belediye meclisinden yetki almıştı.

Meclisin onayladığı karar sonrası söz konusu devir işlemi ile ilgili yapılan spekülatif haberler üzerine Başkan Kaya, konunun doğru anlaşılması için çalışma başlattı. Daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada ne cami ne de mezarlık satışı gibi bir durumun söz konusu olmadığını, caminin de mezarlığın da vatandaş tarafından kullanılmaya devam edileceğini belirten Başkan Kaya, alınan kararın bir devir kararı olduğunu ve İncirliova Belediyesi'nin devlete olan borçlarının bir kısmının silinmesine yönelik bir çalışma doğrultusunda alındığını belirtmişti.

Başkan Kaya, bugün de mahalleye giderek hem Cuma namazını Sandıklı Camisi'nde kıldı hem de namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelerek söz konusu arsanın devir işlemine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Öte yandan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personeli Mustafa Kor'da vatandaşlara konuya ilişkin teknik detayları aktardı.

"Yalan ve iftira dolu haberler yapıldı"

Başkan Kaya konuya ilişkin Sandıklı'da yaptığı açıklamada, "Bugün Cuma namazını Sandıklı Camii'nde eda ettikten sonra hem vatandaşlarımızla sohbet ettik hem de son dönemde kasıtlı olarak yalan ve iftira dolu haberlerle farklı mecralara çekilmeye çalışılan meclis kararımız ile ilgili mahalle sakinlerimize bilgilendirmelerde bulunduk. Konuya bir kere daha buradan açıklık getirmek istiyorum: Cami ve mezarlık aynen kalacak, hizmetler devam edecek. Biz kesinlikle cami ya da mezarlık satmıyoruz. Belediye meclisinde aldığımız devir kararı ile Türkiye'de yüzlerce belediyenin faydalandığı bir kanundan faydalanarak devletin camisini yine devlete iade ediyor bunun karşılığında da İncirliova Belediyesi'nin devlete olan borçlarını sildirmek için çabalıyoruz. Her hangi bir kişiye para karşılığında bir şey satmıyoruz" dedi.

"Kazanan İncirliova olacak"

Başkan Kaya, söz konusu karar ile ilgili, "6183 Sayılı Kanunun geçici 8. maddesi adı üzerinde geçici bir madde. Yıl sonu itibarıyla geçerliliğini yitirecek. Biz isteseydik bu maddeyi görmezden gelip yokmuş gibi davranabilirdik. Ama konunun siyasi gündem malzemesi yapılacağını bilsek de İncirliova için doğru olanı yaptık. Aldığımız bu karar ile birlikte söz konusu arazinin devlete devir işlemini başlatarak İncirliova Belediyesi'nin devlete olan borçlarının önemli bir kısmını sildirmek için çalışma başlattık. Bu arazinin devri esnasında gerekli parselasyon işlemleri yapılarak devletin ilgili kurumlarına iadesi sağlanacak. Bu işlem sırasında bize ait mezarlık ve cami gibi vatandaşın kullanımında olan yerler kullanılmaya devam edecek. Biz belediye olarak buraların hizmetlerini her zaman yaptığımız gibi eksiksiz yapmaya devam edeceğiz. Sonrasında bize ait olan yerler yine bize devredilecek. Ama biz borcumuzu sildirmiş olacağız. Bunu bir kere daha buradan belirtmiş olayım, bu karar ile birlikte kazanan İncirliova ve İncirliovalılar olacak" şeklinde konuştu. - AYDIN