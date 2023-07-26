Aydın'ın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ederek Ak Parti'ye katıldı. Kaya'nın rozetini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Ak Parti'ye katıldı. Beraberindeki heyetle Ankara'ya giden Başkan Kaya, AK Parti Genel Merkezi'ndeki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aytekin Kaya ve AK Parti Aydın heyetini makamında kabul etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Aytekin Kaya'ya AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

Külliye'deki programda AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Ömer Özmen, Seda Sarıbaş, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek katıldı. - AYDIN