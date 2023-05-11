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İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi

Politika Haberleri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddiası Ankara kulislerine bomba gibi düştü. Basında yer alan iddialara yanıt veren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" dedi.

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri olarak gösterilen 14 Mayıs seçimlerine 2 gün kala siyaset sahnesinde hareketlilik yaşanıyor.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği sosyal medyada bazı hesaplar tarafından dillendirilmeye başlandı.

Oğan'ın yarınki Antalya programını iptal ettiği ve kurmaylarına yarın Ankara'da bir araya gelme çağrısı yaptığı öne sürüldü.

Sinan Oğan'ın adaylıktan çekileceği iddialarına ise ATA İttifakı ortaklarından Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan yanıt geldi.

Özdağ, " Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiği iddiaları yalandan ibarettir. Zafer Partisi ve Sinan Oğan Türk halkının Yeşil Sol ile HÜDA-PAR arasına sıkışmasına izin vermeyecektir. Zafer yakın, meşaleleri yakın" ifadelerini kullandı.

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi

Öte yandan Sinan Oğan da miting iptallerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk milletinin aziz evlatları, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Son günlerde bize dönük artan provokasyon duyumları üzerine seçimin son günü herhangi bir olay yaşamak istemedik. O sebeple de bu akşam İstanbul'dayım. Haber Türk Tv'de. Yarın Ankara'da olacağım. Bize katılımlar bekliyoruz. Ankara'da olacağız. Lütfen bizim dışımızdaki hiçbir açıklamaya itibar etmeyiniz" ifadesini kullandı.

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Muharrem İnce Ata İttifakı Sinan Oğan Seçim 2023 14 Mayıs Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

ben isterdimki muharrem incede seçimden çekilmesin öngörüsü olan ileri görüşlü bir siyasetçi kazanma şansı sıfır olan bir seçime girip kendini istemediği bir duruma sokmaz Allah hiç bir kimseyi o duruma düşürmesin kim kazanırsa kazansın ince ve oğan seçimin kaybedenleri olacak

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mustafa karasal:

Sen de boş çıktın be. Nasıl bir ülkücüsünüz anlamıyorum.

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