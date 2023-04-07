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İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor

Politika Haberleri

Konuk olduğu programda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ali Babacan'ı geçmişte Yüce Divan'a gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor" dedi.

Seçimlere sayılı günler kalırken muhalefet cephesinde CHP ve Memleket Partisi arasındaki gerginlik tavan yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. İnce, kendisine bir teklif yapılmadığını açıklarken CHP cephesi ise tarih vererek görüşmelerin yapıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Bunun üzerine İnce ise tekliflerin çok geç yapıldığını söyleyerek "İş işten geçti" dedi.

Tartışmalar devam ederken Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında son yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak teklif yapıldığını söyledi.

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında 6'lı Masa'daki isimler üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen İnce, "Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı" dedi.

Seçim Sonuçları

Haberler.com - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ercan akdeniz:

M.İnce nin oyları artıyor gibii geldi bana

Cevap Yaz105Yayından Kaldır
Musti40 :

M.İnce iyice balon gibi şişti, yakında fısss diye sönecek! Şişirme oy oranlarına inanmayın alacağı en çok yüzde 3-4. Gizli gizli işi 2 tura taşımak için Kemal beyle kurdukları bir oyun. Çakma taşlama

Cevap Yaz1621Yayından Kaldır
Fatih :

tamamda İnce doğru söylüyor ama. herşeye evet diyen bir başkan olmaz. böyle bir duruş mu olur. her görüşe evet. yersen tabi. milletin gözünün içine bakarak yalan konuşuyorlar. köprüyü geçene kadar.

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