İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Yüce Divan'a göndereceği ismi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor

Seçimlere sayılı günler kalırken muhalefet cephesinde CHP ve Memleket Partisi arasındaki gerginlik tavan yaptı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. İnce, kendisine bir teklif yapılmadığını açıklarken CHP cephesi ise tarih vererek görüşmelerin yapıldığını ancak sonuç alınamadığını söyledi. Bunun üzerine İnce ise tekliflerin çok geç yapıldığını söyleyerek "İş işten geçti" dedi.

"TEKLİF, DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN DİYE YAPILDI"

Tartışmalar devam ederken Muharrem İnce, katıldığı bir televizyon programında son yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yapılan teklifi dostlar alışverişte görsün olarak niteleyen İnce, iş işten geçtikten sonra göstermelik olarak teklif yapıldığını söyledi.

"AMAÇLARI UZLAŞMA DEĞİL, İMHA"

Amaçlarının uzlaşma ve görüşme olmadığını amaçlarının imha olduğunu savunan İnce, "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

BABACAN VE DAVUTOĞLU ÜZERİNDEN YÜKLENDİ

Konuşmasının devamında 6'lı Masa'daki isimler üzerinden Kılıçdaroğlu'na yüklenen İnce, "Kılıçdaroğlu, Gültekin Uysal'ı cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Ali Babacan'ı geçmişte yüce divana gönderecekti şimdi cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. En çapsız dışişleri bakanı dediği Davutoğlu'nu cumhurbaşkanı yardımcısı yapıyor. Orada nezaketen de olsa partide bir şey konuşması gerekirdi. Halil İbrahim sofrasını bile konuşmadı" dedi.