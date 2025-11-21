İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

Ak Parti, İmralı'ya gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi.

AK PARTİ'Yİ HEYETTE TEMSİL EDECEK İSİM BELLİ OLDU

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi. Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmış, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı. Meclis Başkanlığı, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca yarın sabaha kadar bildirilmesini istemişti.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

MHP VE DEM PARTİ'DE DE İSİMLER BELLİ

MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek isimler ise belli . MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisini heyette Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in temsil edeceğini açıkladı.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP de İmralı ziyareti konusunda kararını verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.