İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecek

Güncelleme:
AK Parti, İmralı'ya gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi. Partiyi heyette Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman temsil edecek.

  • AK Parti, İmralı'ya gidecek heyette Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı temsilci olarak belirledi.
  • MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, partilerini İmralı heyetinde temsil edecek.
  • CHP, İmralı'ya temsilci göndermeme kararı aldı.

Ak Parti, İmralı'ya gidecek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyelerinden oluşan heyette yer alacak ismi belirledi.

AK PARTİ'Yİ HEYETTE TEMSİL EDECEK İSİM BELLİ OLDU

AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na heyet için Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın ismini bildirdi. Yayman'ın, geçmiş dönemlerde süreçle ilgili yaptığı çalışmaları, tecrübesi ve akademisyenliği dikkate alınarak heyet için bildirildiği belirtildi.

İmralı'ya AK Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman gidecekAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanmış, üye tam sayısının 5'te 3 nitelikli çoğunluğunun oyuyla İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesini kararlaştırmıştı. Meclis Başkanlığı, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidecek temsilcilerin parti gruplarınca yarın sabaha kadar bildirilmesini istemişti.

"ZİYARETİN TARİHİ NET DEĞİL"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hayırlı uğurlu olsun. Ada'ya gidişi oyladık ve 'evet' oyu verildi, kabul edildi. Ülkemize, barışımıza katkısı olması dileğiyle. CHP'nin aldığı kararı sonra Eş Genel Başkanlarımız değerlendirecek. Grubu bulunan siyasi partiler, ziyarette olacak. Ziyaretin tarihi net değil, hazırlıklar yapılıyor. Yarına kadar bütün siyasi partiler Meclis Başkanlığı'na isimleri belirtecekler. Ondan sonra gidiş planlaması yapılacak" dedi.

MHP VE DEM PARTİ'DE DE İSİMLER BELLİ

MHP ve DEM Parti'den İmralı'ya gidecek isimler ise belli . MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Oylama sonucu 'tamam' çıkar, açık oylama yapılmalı. MHP adına ben gideceğim" dedi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da partisini heyette Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in temsil edeceğini açıkladı.

CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP de İmralı ziyareti konusunda kararını verdi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin İmralı'ya temsilci göndermeyeceğini ifade etti. Emir tarafından yapılan açıklamada, "Komisyonun İmralı'ya gitmesi için üye vermeyi doğru bulmuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (28)

Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Yarın bir gün olumsuz bir olay çıktığı zaman Allah esirgesin " GİDERKEN BANA MI DANIŞTINIZ " diyen biri çıkarsa hiç şaşmayın . Benden söylemesi .

Yorum Beğen273
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAbuzitin Lastikleri:

Akın kanın durmasına, toprağa düşecek nice gençlerin ölmesine, anaların, babaların, evlatların yüreğine düşecek ateşe bu kadar duyarsız ve cahil bir halk şetanın ayak izlerini takip ederse sonu hüsrandır.

Yorum Beğen44
Yorum Beğenme202
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Kes lan sarı torba!

yanıt23
yanıt6
Haber YorumlarıMuratklctr:

Ne saçmalıyorsun. Dönen dolabı görmeyecek kadar körsün . Yurt içinde terör bitmişti. Dışarıda mağaradan kafalarını bile çıkaramıyorlardı. Ne oldu da birden apo sevdası sardı. Oyun bu sefer çok büyük çokk. Gerçi bu saatten sonra kör gözünüzü açsanız bile bir şey değişmez

yanıt36
yanıt5
Haber Yorumlarıoturan:

Bop planı buydu mhp ve akp bop planı için bu hainliği yaptı ama bunun bedeli olacaktır.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıSadık:

Kent uzlaşması adı altında Kürtlerin oylarıyla büyük şehirleri alan chpliler şimdi silahların bırakıldıgi Pkknın Türkiyeyi terk etmesinden rahatsız oluyor.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme163
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDerunum:

Sadık deyince aklıma insan değil köpek geliyor.

yanıt38
yanıt17
Haber YorumlarıSadık:

Derunum senin ismin tam bir köpek ismine benziyor

yanıt5
yanıt8
Haber YorumlarıEmre YILDIRIM:

bu onurda size yeter. ne hallere düşürdünüz. ilk seçimde güle güle.

Yorum Beğen159
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim K:

İyide sorulması gereken soru şu: gidince teröristnaşına ne değişecek ? Bunu soruyorum koskoca devleti bir terörist başının ayaklarına gitti diye tarihe geçeceksiniz

Yorum Beğen156
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Tüm 28 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
