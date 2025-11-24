Haberler

İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 32 milletvekilinin oyuyla İmralı'ya gitme kararı alması sonrasında ilk istifa kararı geldi. Komisyondaki oylamada ret oyu veren Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyondan çekildiğini bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

HAYDAR ALTINTAŞ KOMİSYONDAN ÇEKİLDİ

32 oyla İmralı'ya gitme kararı alan komisyonda ilk istifa haberi de bugün geldi. Komisyondaki oylamada ret oyu veren Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyondan çekildiğini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

"İMRALI ADASI'NDA DERİN ACILAR YAŞANDI"

Komisyon üyesi Haydar Altıntaş, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu komisyondan çekilme kararı aldık. İmralı Adası'nda geçmişte derin acılar yaşandı ve hafızalarda tazeliğini koruyor.

"ANLAŞMA MASASI MI KURULACAK?"

Şimdi adaya yapılacak ziyaretin, millet vicdanını kanatacak yeni olaylara vesile olmamasını diliyorum. Biz teröristle pazarlık olmaz diyoruz. Şimdi neyi konuşacaksınız? Zaten söylemek istediği her şeyi söylüyor. İmralı'da anlaşma masası mı kurulacak? Öcalan'a ve PKK'ya meşruiyet kazandırma hesabı mı var?

Altıntaş süreç içinde akla hayale gelmeyecek isteklerin de ortaya çıktığını belirterek "Bu istekler sıralanıp milletin egemenlik hakkı tartışılıyor. Ana dilde eğitim, üniter devletin yerinden yönetim tarzıyla federe bir devlet haline getirilmesi gibi tartışmalar başlatılıyor."

DEMOKRAT PARTİ "HAYIR" OYU VERMİŞTİ

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu vermişti. Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmıştı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu.

HAYDAR ALTINTAŞ KİMDİR?

Türk iş insanı ve siyasetçi. 1973'te Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977'den beri Balıkesir'de kendi işletmesini çalıştırmaktadır. Doğru Yol Partisi'nde ilçe ve il başkanı olarak aktif rol alan Altıntaş aynı zamanda 1989-1999 yılları arasında Balıkesir'de iki dönem belediye meclis üyeliği yapmıştır.

Demokrat Parti'de genel başkan yardımcılığı, Genel İdare Kurulu üyesi ve 2007 seçimlerinde milletvekili adayı olarak yer almıştır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak seçilen Altıntaş, Demokrat Parti'de Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Demek ki terörlü Türkiye istiyormuş

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme78
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

İlk defadır Türkiye diye bir şey duyuyorum. Şimdiye kadar hiç duymamışdım.

yanıt0
yanıt2
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Zamaninda Ergenokon davalari icin de ayni seyleri yaziyordunuz, Turkiye askeri vesayetten kurtuluyor diye. Sonunda "kandirildik, Allah bizi affetsin" demek zorunda kaldiniz. Simdi de bu yapilanlar yanlis bulanlara baris karsiti, teror yanlis diyorsunuz. Siz, kimin icin calisiyorsunuz? Devlet ve millet icin olmadigi belli.

yanıt7
yanıt2
Haber YorumlarıSelim K:

Helal olsun

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNowiwi_Com:

Nowiwi ye mi Helal Olsun ?

yanıt2
yanıt3
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Bravo Haydar bey. Sizi kutluyorum. AKP ve DEM partisini anliyorum. Onlar eskiden beri boyleler. Fakat bu MHP'yi anlamiyorum. Bir tane vatan evladi kalmadi mi bu MHP'de? Parti yonetimi size bazi seyleri dikte ediyorsa istifa edersiniz efendim. Bu kadar omurgasizlik olur mu?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

bu ulkede baris ve huzur olmasi icin ne gerekiyorsa yapilmali kendi sahsi cikarlarimizi dusunmeden.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOSMAN HEZER:

ya o arkadaş aklımızı yitireceğiz Bir insan neden Barış istemez Bir insan neden huzur istemez cenaze mi istiyorsunuz kan mı istiyorsunuz gözyaşı mı istiyorsunuz doymadı mı bu topraklar bu kana geçmedi mi kar üzerinde yaptığınız siyaset kime ne faydası var arkadaş dünyada barıştan daha güzel bir şey mi var 100 yıldır önünüze gelmiş çok büyük bir fırsat var bak değerlendirin sonradan hepiniz çok üzülürsünüz

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
