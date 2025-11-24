İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bu hafta İmralı Adası'na giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek.

HAYDAR ALTINTAŞ KOMİSYONDAN ÇEKİLDİ

32 oyla İmralı'ya gitme kararı alan komisyonda ilk istifa haberi de bugün geldi. Komisyondaki oylamada ret oyu veren Demokrat Parti (DP) İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş komisyondan çekildiğini TBMM Başkanlığı'na bildirecek.

"İMRALI ADASI'NDA DERİN ACILAR YAŞANDI"

Komisyon üyesi Haydar Altıntaş, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Genel Başkanımız Gültekin Uysal ile birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu komisyondan çekilme kararı aldık. İmralı Adası'nda geçmişte derin acılar yaşandı ve hafızalarda tazeliğini koruyor.

"ANLAŞMA MASASI MI KURULACAK?"

Şimdi adaya yapılacak ziyaretin, millet vicdanını kanatacak yeni olaylara vesile olmamasını diliyorum. Biz teröristle pazarlık olmaz diyoruz. Şimdi neyi konuşacaksınız? Zaten söylemek istediği her şeyi söylüyor. İmralı'da anlaşma masası mı kurulacak? Öcalan'a ve PKK'ya meşruiyet kazandırma hesabı mı var?

Altıntaş süreç içinde akla hayale gelmeyecek isteklerin de ortaya çıktığını belirterek "Bu istekler sıralanıp milletin egemenlik hakkı tartışılıyor. Ana dilde eğitim, üniter devletin yerinden yönetim tarzıyla federe bir devlet haline getirilmesi gibi tartışmalar başlatılıyor."

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş.

DEMOKRAT PARTİ "HAYIR" OYU VERMİŞTİ

CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin katılmadığı oylamada; AK Parti, MHP, Dem Parti, TİP, EMEP 'evet' oyu verirken; DSP, HÜDA-PAR, Demokrat Parti 'hayır' oyu vermişti. Yeni Yol Grubu ise çekimser kalmıştı. Oylamada 32 evet, 3 hayır çıkarken, 2 üye de çekimser kalmış oldu.

HAYDAR ALTINTAŞ KİMDİR?

Türk iş insanı ve siyasetçi. 1973'te Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. 1977'den beri Balıkesir'de kendi işletmesini çalıştırmaktadır. Doğru Yol Partisi'nde ilçe ve il başkanı olarak aktif rol alan Altıntaş aynı zamanda 1989-1999 yılları arasında Balıkesir'de iki dönem belediye meclis üyeliği yapmıştır.

Demokrat Parti'de genel başkan yardımcılığı, Genel İdare Kurulu üyesi ve 2007 seçimlerinde milletvekili adayı olarak yer almıştır. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İzmir Milletvekili olarak seçilen Altıntaş, Demokrat Parti'de Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.