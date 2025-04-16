İmralı heyeti üyesi DEM Partili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede

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DEM Partililer, kalp krizi geçiren Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'da tedavi altına alındığı hastaneye koştu. İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan da hastanede Önder'den gelecek güzel haberi bekledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi. İstanbul'daki evinde rahatsızlandığı öğrenilen İmralı heyeti üyesi Önder, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

ÖNDER'İN HASTANEDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Önder'in durumunun kritik olduğu belirtilirken, DEM Partililer de haberi alır almaz Önder'in tedavi olduğu hastaneye gitti. Hastane önünün kalabalıklaştığı görüldü.

PERVİN BULDAN HASTANEYE GİTTİ

Onlardan birisi de Önder'le birlikte İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan oldu. Buldan, hastanede Önder'den gelecek haberi bekledi.

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İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'in kaldırıldığı hastanede
Kaynak: Haberler.com / Politika
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