İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüştü; İYİ Partili ismin attığı tweet gündem oldu: Nerede kalmıştık?

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti'den yapılan açıklamada, "Genel başkanımızın 6'lı Masa toplantısına katılmasını umut ediyoruz" denilirken; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdem, Twitter'dan "Nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalkmasının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. 5'li Masa'nın toplantısı öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener'i ziyaret etti.

"AYRILIĞA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Ziyaret sonrası ilk açıklama, İmamoğlu ve Yavaş'tan geldi. Görüşmenin Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde yapıldığını söyleyen İmamoğlu, "Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız.'' dedi.

Yavaş ise ''Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudr. Bizde bugün bunun için bir araya geldik.'' ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ YENİ ÖNERİDE BULUNDU

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'a, cumhurbaşkanı yardımcısı olma önerisi ilettiğini söyledi. Akşener'in ilerleyen saatlerde öneriyi Kılıçdaroğlu'na aktaracağını da kaydeden Zorlu, "Akşener'in masaya katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"NEREDE KALMIŞTIK?"

Ankara'da görüşme trafiği sürerken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Erdem, Twitter'dan "Nerede kalmıştık?" ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DA AKŞENER'İN DANIŞMANINDAN

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise yaptığı paylaşımda "Teşekkürler sayın genel başkanım" sözlerine yer verdi.