Parti içine 'Pışık' yapan Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama: Kim alındıysa alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Programda Ekrem İmamoğlu'na CHP içine mesaj olarak değerlendirilen "Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim" sözleri de soruldu.

"KİM ALINDIYSA ALINDI UMURUMDA DEĞİL"

"Niyeti kötü olup da 'pışık'dan kim alındıysa alındı umurumda değil, orada yaptığım konuşmayı dinlerlerse aslında hedefin ne kadar önemli olduğu ve başarılı olmamız gerektiğini anlatıyorum" diyen İmamoğlu, "Bunu da partili arkadaşlarıma mücadele mesajı verdiğim bir konuşma ile yaptım. Ayağımızı kaydırmak isteyenlere ne partililerimiz ne de vatandaşlarımız izin verir demek istedim orada Ekrem bir metafordur... İnsanımız kafası farklı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'nde yaptığı açıklamalarda "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. Ne partili Ekrem'i yedirir ne millet Ekrem'i yedirir. O kadar net" demiş; İmamoğlu'nun sözleri CHP içerisine mesaj olarak değerlendirilmişti.