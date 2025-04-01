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İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından ilk anket sonuçları geldi. 25-27 Mart'ta 3 binden fazla katılımcıyla yapılan anketten CHP yüzde 30,2 ile birinci parti çıkarken AK Parti yüzde 28,1 ile ikinci parti oldu. Zafer Partisi'nin yüzde 5,1 ile beşinci parti çıkması ise dikkat çekti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında protesto gösterileri devam ediyor.

3 BİN KATILIMCIYA AYNI SORU YÖNELTİLDİ

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan ilk seçim anketinde ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. ORC Araştırma'nın 25- 27 Mart'ta 26 ilde 3 bin 160 kişiye "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketten CHP yüzde 30,2, AK Parti ise yüzde 28,1 ile çıktı.

Son çözüm süreci ve Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası MHP yüzde 8'e gelirken, Zafer Partisi'nin oyu ise yüzde 5,1'e yükseldiği kaydedildi.

İşte o anket sonuçları;

  • CHP %30,2
  • AK PARTİ %28,1
  • MHP %8,0
  • DEM %7,5
  • ZAFER %5,1
  • İYİ PARTİ %5,0
  • Y.REFAH %4,3
  • GELECEK %2,5
  • BBP %2,1
  • TİP %1,7
  • YMP %1,6
  • DEVA %1,3
  • A PARTİ %1,1

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ilk anket

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıoturan:

CHP nin oyu 50 den aşagı değil

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Haber YorumlarıSevim CELIK :

Yalancının ?!?!?! ??????????????

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Haber YorumlarıXYZ.:

Yalan cunku CHP su an en az % 60

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Haber YorumlarıMrt Ozbk:

Anketi protesto alanında yapmış olmalilar

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