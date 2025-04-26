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İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki karartılan otel toplantısından iki valizle ayrılan korumanın görüntüleri ortaya çıktı. Bavullarda sinyal kesici jammer cihazları olduğu öne sürüldü.

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı tespit edildi.

KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

KORUMA, İKİ VALİZLE OTELDEN AYRILDI

Toplantı sonrası bugün düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

PEKİ O BAVULLARDA NE VARDI?

Söz konusu iki bavulda sinyal kesici jammer cihazları bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, İmamoğlu toplantılarında teknolojik imkanlarla yapılan dinlemeleri engellemek amacıyla bu cihazları aktif kullandı. İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm ziyaretlerinde sinyal kesici jammer taşındığı; korumalarının da toplantı yapılan alanlara bu cihazları yerleştirdiği bildirildi.

İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıKamile Soyteki:

hapise aldılar ya altını dolduruyorlar ??????

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Haber YorumlarıPoyraz:

Kamera karartmalar jamer lar paralar mermiler bu nasıl parti ya

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Durzi kendi ülkende neyi kimden saklıyon da cihazla geziyon. Sen belediye başkanının mit yada milli güvenlik değil. Açıklayın neler konuşuldu. Kime ülkeyi peşkeş çekmek için bilgi sizdiriyonuz. Yada daha neler çaldınız

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Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Fırıldak eko Türkiyenin başına dert oldu

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Hala bile bile ve inat uğruna bunlara oy verenleri Allaha havale ediyorum

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Haber YorumlarıLeven Ergün:

YA BU ÜLKEDE HERKES AYRI Bİ DEVLET..SALAK OLAN SADECE BEN HERALDE

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Haber Yorumlarızırzop:

belediye de cemarın ne işi varmış ilginç

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Haber YorumlarıSer_hat:

Habere bak,öne sürülmüş,gördün mü?Yok öne sürülmüş...

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Haber YorumlarıKasım Ekşi:

Adam forbes'e girmek, ülkemizi temsil etmek için çabalamış

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş yani diyorlarki egemen güçlerin dışında kimsenin parası olamaz ki o egemen güçlerin parası garip gurabanın yetimin, beytülmalın parası Allah görüyor

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