İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış

Tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun 12 Ekim 2024 tarihinde Beşiktaş'taki bir otelde "örgüt yöneticileri ve gizli kasalarıyla" yaptığı karartılmış toplantının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüpheli güvenlik personeli Çağlar Türkmen'in elinde valizlerle otelden ayrıldığı tespit edildi.

KAMERA BANTLA KAPATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticisi ve para kasası olarak nitelendirilen şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal, İmamoğlu ile otelde bir araya geldi. Toplantı öncesi, İBB Özel Kalem Müdürlüğü güvenlik personeli Çağlar Türkmen tarafından, otelin iç alanlarını gören güvenlik kameralarının siyah bantla kapatıldığı anlar kaydedildi.

KORUMA, İKİ VALİZLE OTELDEN AYRILDI

Toplantı sonrası bugün düzenlenen yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında gözaltına alınan Çağlar Türkmen'in otelden iki valizle çıkış yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

PEKİ O BAVULLARDA NE VARDI?

Söz konusu iki bavulda sinyal kesici jammer cihazları bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre, İmamoğlu toplantılarında teknolojik imkanlarla yapılan dinlemeleri engellemek amacıyla bu cihazları aktif kullandı. İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışındaki tüm ziyaretlerinde sinyal kesici jammer taşındığı; korumalarının da toplantı yapılan alanlara bu cihazları yerleştirdiği bildirildi.