İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına Bakan Nebati'den yanıt geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk. Ama Bakan Nebati aylardır imza atmıyor" sözlerine yanıt verdi. Nebati, "Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" dedi.

İstanbul'daki metro tartışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş" sözlerini hatırlatarak bekleyen metro inşaatıyla ilgili tepki gösterdi. Sözlerinin devamında, "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

NEBATİ'DEN YANIT GELDİ

İmamoğlu'nun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye, Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atma çağrısında bulunması sonrası Bakan Nebati'den yanıt geldi.

"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İMZALANDI"

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.

Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"