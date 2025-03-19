Dervişoğlu'ndan İmamoğlu'na gözaltı sonrası boykot ve protesto çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlatıldı. İmamoğlu'nun iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına bir tepki de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"İKTİDAR AĞZINI AÇAN HERKESİ GÖZALTINA ALIYOR"

Partisinin haftalık grup toplantısında yaptığı açıklamaların tümünü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ayıran Dervişoğlu şöyle konuştu: "102 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, benzeri ancak darbe günlerinde yaşanmış gelişmelere tanıklık ediyoruz. Biz 'Konuşan Türkiye' dedikçe, iktidar, ağzını açan herkesi gözaltına alıyor, tutukluyor, demir parmaklıkların ardına gönderiyor. Artık anlaşılıyor ki, konuşulacak çok fazla şey kalmamıştır. Türkiye'de demokrasi ve hukuk askıya alınmış, seçim ve siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Siyasi rakiplerin tasfiyesi için her türlü güç kullanımı meşrulaştırılmıştır.

"TÜRKİYE MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLDİR"

Sözün ve kararın asıl sahibi aziz milletimiz iken, onun seçtiği insanlara reva görülen bu hukuksuzluk, bu zulüm, artık tarihimizin en kara lekelerden biridir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine rakip olma iddiasını ortaya koyan bir siyasetçiye zincirleme davalar açmak, diplomasını iptal etmek ve sabahın ilk ışıklarıyla evine polis gönderip gözaltına almak zulümdür, zorbalıktır ve ancak diktatörlüklerde yaşanabilecek bir saçmalıktır. Türkiye'de bugün itibarıyla seçme ve seçilme hakkı, hürriyet, demokrasi, hukuk ve anayasal haklar askıya alınmıştır. Tarih, aynılarını yapan darbecileri nasıl yazdıysa, bugün bu işe imza atanları da o şekilde yazacaktır. Şu bilinmelidir ki; gözü dönmüş bu iktidarın ve makam hırsına yenilmiş Recep Tayyip Erdoğan'ın İstiklal Marşı 'Korkma' diye başlayan bir milleti susturmaya gücü yetmeyecektir. Ve herkes emin olmalıdır ki Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. İktidar sahipleri, medeni dünyanın bir parçası olan cennet vatanımızı bir cehenneme çevirmeye tevessül ediyor olabilirler ancak Türk milleti buna izin ve yol vermeyecektir.

''ANAYASAL SUÇTUR''

Recep Tayyip Erdoğan iktidarının bugün yaptığı işin adı; anayasal düzeni ortadan kaldırma teşebbüsüdür. Bu tam manasıyla bir sivil darbedir. Bu korkunç adım, Recep Tayyip Erdoğan marifetiyle işlenen anayasal bir suçtur. Buradan Cumhuriyetin şerefli savcılarına suç duyurusunda bulunuyor, bu zorbalığı aziz milletimize de şikayet ediyorum.

"BÖLÜM SONU CANAVARI GİBİLER"

Bölüm sonu canavarı gibiler ama tüm oyunlarda canavarların sonu bellidir. Onlar harami saltanatı devam ettirmeye çalıştıkça 10 yılda bir teröristlerle anlaştıkça biz Mustafa Kemal'in cumhuriyetini savunacağız.

BOYKOT VE PROTESTO ÇAĞRISI

"Mademki her şey, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Tayyip Erdoğan'ı ömür boyu o makamda tutmak için yapılıyor, o zaman muhalefetin açıklama yapmaktan öte sorumluluklar üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu iktidarın karşısına bilinmeyen yönlerimizle çıkmak bir zorunluluktur. Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa'ya göre bir daha Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasa'yı tanımazlık devam ederse ve adaylığın yolu açılır, muhtemel rakiplerin tasfiyesine yönelik benzer uygulamalar sürerse yapılacak tek şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot ve protesto edilmesidir. Tüm muhalefet yüksek bir Meclis çoğunluğuna yönelmeli, bu ceberrut yönetimin kanun yapma yetkisi elinden alınarak eli kolu bağlanmalıdır. Hiç kimse yeni maceralara, yasaların ve Anayasa'nın arkasına dolanmaya kalkışmasın."