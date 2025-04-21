İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.

BİLGİLERİN YER ALDIĞI LİSTE HAZIRLANDI

İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER

M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.)

S. Sedat Köşetaş

Hayri Kaan Başol

Fatih Şabaz

Alkan Cevat Negiş

Salih Buğra

Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK Üyesi)

Ekrem İmamoğlu

Pembegül Besen

Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.)

İ. Doğan Yıldırım

Sinan E. Erdil

Esra Cansu

Melikgâh Özcan

Yeşim Özşahin

Türker Yüksel

Yonca Erişik

Hüseyin Kaplan

Hakan Ulaşan

Cem Diler

İrem Kaptan

Batuhan Tungay

Mehmet Hanedar

Hakkı Mutoğlu

Orhan Kuray

Kenan Külünkçi

Ahmet Kaya

Cengiz Sılaoğlu

DİPLOMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.