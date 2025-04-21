İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifadesi verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında diploması iptal edilen 28 kişi ifadeye çağırıldı.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının usule uygun olmadığı yönünde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptaline karar vermişti.
BİLGİLERİN YER ALDIĞI LİSTE HAZIRLANDI
İmamoğlu'yla birlikte mezun olan öğrencilerin bilgilerinin yer aldığı bir liste hazırlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından diploması iptal edilen 28 kişi, soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
DİPLOMASI İPTAL EDİLEN İSİMLER
- M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.'de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.)
- S. Sedat Köşetaş
- Hayri Kaan Başol
- Fatih Şabaz
- Alkan Cevat Negiş
- Salih Buğra
- Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell YK Üyesi)
- Ekrem İmamoğlu
- Pembegül Besen
- Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, (Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor.)
- İ. Doğan Yıldırım
- Sinan E. Erdil
- Esra Cansu
- Melikgâh Özcan
- Yeşim Özşahin
- Türker Yüksel
- Yonca Erişik
- Hüseyin Kaplan
- Hakan Ulaşan
- Cem Diler
- İrem Kaptan
- Batuhan Tungay
- Mehmet Hanedar
- Hakkı Mutoğlu
- Orhan Kuray
- Kenan Külünkçi
- Ahmet Kaya
- Cengiz Sılaoğlu
DİPLOMA SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.
Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.
İstanbul Üniversitesi tarafından daha sonra yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiği kaydedilmişti.