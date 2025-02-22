Vatikan: Papa Franciscus'un sağlık durumu kritik

Vatikan'da bir dönem bitiyor gibi! İşte Papa Franciscus'un son durumu
Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor! Felaketin habercisi gibi

Ege Denizi'nde oluşan dalgalar öncekilere benzemiyor
Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var

Borsanın çakıldığı gün onlar da rekor kırmıştı! Dev bankadan açıklama var
Gelecek Partisi'nin kurucularındandı! Serap Yazıcı istifa etti

Kurucusu olduğu partiden tek cümleyle istifa etti

"İmamoğlu'nun diploması iptal edildi" iddiasına CHP'den yanıt

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diplomasının sahte olduğu iddiası nedeniyle savcılığın soruşturma başlattığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edildiği öne sürüldü. CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer iddiaların gerçek dışı olduğunu belirterek, "Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur." dedi.

Hakkında iki ayrı soruşturma açılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında diplomasının sahte olduğu iddiaları nedeniyle "Resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASIYLA İLGİLİ İKİNCİ İDDİA

Konuya ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İmamoğlu'nun diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği öne sürüldü. İddiaların ardından CHP'den açıklama geldi.

'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına CHP'den yanıtİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

"YÖK'ÜN DİPLOMA İPTAL ETME YETKİSİ YOKTUR"

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, YÖK'ün diploma yetkisinin bulunmadığını belirtti. Özer, paylaşımında şunları söyledi: "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK'ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum."

'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiası ortalığı karıştırdı

İFADEYE ÇAĞIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahteliği hususunda yapılan ihbarlar kapsamında Yüksek Öğrenim Kurulunca hazırlanan rapor ile ilgili şahsın diplomasının sahteliğine ilişkin tespitlerin yer aldığı rapor üzerine başlanılan soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TCK 204 vd maddelerinde belirtilen suç kapsamında ifadesi alınmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, 26 Şubat 2025 tarihinde ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile davet edilmiştir" denildi.

YÖK RAPOR HAZIRLADI

Başsavcılık tarafından İmamoğlu hakkında lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar doğrultusunda Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından rapor hazırlandı.Hazırlanan raporda, İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Oval Ofis'teki 145 yıllık tarihi masa "sümük" kurbanı oldu
img

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
img

Faruk Sabancı'dan maddiyat hakkında dikkat çeken sözler
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMr Camel:

erdoğan kendinde olmayanı imanoğludan arıyor ahhaha akp genel seçimde öğle bir rezil olacaksınız ki anlatamam

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Hayatında 1 kez bile üniversite sınavına giren biri bilir ki Kıbrıs Üniversitesinden İstanbul Ünivertesine geçiş yapamazsın.. Öyle bir saçmalık yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıserkan şenol:

önce imamoğlu onu yok edince sıra mansur yavaş… sonra göstermelik bir kaç aday ve final .

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNecati Cevik:

bu neyin korkusu, İmamoğlu akp yi tarihten silecek bence. korkuları başlarına gelecek gibi.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜmit Tek:

alın gitsin ya artık uğraşmayın adamla artık

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıufo:

zaten diplomaya gerek yok kaç yıldan beri yaşayıp görüyoruz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadık:

Diploması var hemde Atina'dan.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

ey imamoğlu ne korkutmuşsun rakibini.. nerden saldıracağını şaşırdı ama bu defaki gerçekten komik.. kimin diplomasının sahte olduğunu tüm dünya biliyor...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUfuktaki Umut:

sahte diploma gerçekse gereken yapılsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavanı delip daireye girdi, anne ile kızına dehşeti yaşattı

Aşkından tavanı delip daireye girdi! Sonra yaşananlar daha skandal
Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bambaşka bir şey yaptılar

Bu işte bir terslik var! Yolu tuzlayacaklarına bakın ne yaptılar
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
DEVA Partisi'nden AK Parti Kongresi'ne katılmama kararı

Bir parti daha AK Parti'yi geri çevirdi! Kongreye katılmayacaklar
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Reyting rekortmeni diziden kötü haber! Başka diziyle anlaştı

Reyting rekortmeni diziden kötü haber

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.