İmamoğlu'nu deprem bölgesinden kovan eski vekilden yeni paylaşım

Eski AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, deprem bölgesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı sözlü saldırıyla ilgili "Tiyatronuzu bozduğum için mi bu kadar öfkelisiniz" şeklinde bir paylaşım daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş'a giderek depremzedeler ile buluştu. Eski AK Parti Kahramanmaraş Nursel Reyhanlıoğlu, depremzedeler ile konuşan İmamoğlu'na "Defol İngiliz uşağı" diye bağırarak sözlü saldırıda bulundu.

"TİYATRONUZU BOZDUĞUM İÇİN Mİ ÖFKELİSİNİZ?"

Büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası gözlerin çevrildiği Nursel Kocabaş Reyhanlıoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı. Bahsi geçen videonun kesilerek servis edildiğini belirten Reyhanlıoğlu, "Acım büyük. Doğup büyüdüğüm, yaşadığımşehrimde bir çok yakınımı,dostumu kaybettim. 50 metre yukarıda devletim, gönüllü insanlar çalışırken devlet burada yok diyen kişiye adres sorduğumda cevap veremediği kısmı videodan neden kestiniz? Tiyatronuzu bozduğum için mi bu kadar öfkelisiniz" ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU: HUKUKİ HAKLARIMI ARAYACAĞIM

Öte yandan olayla ilgili İmamoğlu'ndan da bir değerlendirme geldi. Konuyla ilgili hukuki haklarını arayacağını ifade eden İmamoğlu, "Ben orada geziyorum. Bir genç koşarak geldi. Sarıldı bana. Ağlarken yere yığıldı, ayağa kaldırdım. O ara başkası geldi derdini anlattı. Konuşuyoruz. Bir başkası geldi, dedi; 'Beylikdüzü'nden beni tanıyor musun?' Böyle bir hakaretler, nasıl bir bağırış. Bir kaç dakika oldu oralı olmadım. Hatta yanımda 'Sen Maraş'lı değilsin' dedi. Ben de döndüm 'Normal değilsin abla beni rahat bırak' dedim. Sonra basına yansıyan o lafları söyledi. Normal vatandaşa hiçbir şey diyemezsin, ne dese dururuz. Milletvekili olduğunu 2 saat sonra öğrendim. Hukuki haklarımı arayacağım" şeklinde konuştu.