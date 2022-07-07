İmamoğlu'ndan Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez - Haberler

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İmamoğlu'ndan Ümraniye Belediye Başkanı için dikkat çeken sözler: İnşallah başına bir şey gelmez

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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İzmit'te KİPTAŞ'ın etkinliğinde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediyesi'ni 3 yılda 5 kere ziyaret ettiğini belirterek "Faydasını gördük. Şimdi bu kadar anlattım, inşallah başına bir şey gelmez Ümraniye Belediye Başkanı'nın. Neyse, bir dahakine Esenler Belediye Başkanı ile olan anılarımı anlatırım" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ'ın Arızlı Akpınar Mahallesi'nde yaptığı 4 blok ve 143 konuttan oluşan Çınar Evler Projesi'nde hak sahiplerinin daireleri kura çekimiyle belirlendi.

Projeye ilişkin bir paylaşım yapan İmamoğlu, Twitter hesabından ,"İyi bir işbirliği, güzel sosyal konutlar. İzmit Belediyesi işbirliğiyle, kısa sürede çok güzel sosyal konutlar yaptık, kurayla hak sahiplerine evleri teslim ettik. Çınar Evler için Belediye Başkanımız @fatmakaplan'a ve @kiptaskonut Genel Müdürümüz @AliKurtistanbul'a teşekkürler. " yazdı.

"İNŞALLAH BAŞINA BİR ŞEY GELMEZ"

Anahtar teslim töreninde ise kürsüye çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'la ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Ümraniye Belediyesi'ne 3 yılda 5 ziyaret gerçekleştirdiğini söyleyen İmamoğlu, "Ümraniye Belediyesi'ni 3 yılda 5 kere ziyaret ettim. Faydasını gördük. Şimdi bu kadar anlattım, inşallah başına bir şey gelmez Ümraniye Belediye Başkanı'nın." dedi.

TEVFİK GÖKSU'YA GÖNDERME YAPTI

İBB Başkanı sözlerinin devamında sık sık karşı karşıya geldiği Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya da gönderme yaptı. İmamoğlu, "Neyse, bir dahakine Esenler Belediye Başkanı ile olan anılarımı anlatırım." ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

Burak Ergül:

Bilir kişi adıyla yorum yapıyor birşey bildiği yok . Bu gibilerinin oy kullanma ehliyeti elinden alınmalı .

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Bilir Kişi:

İşi gücü kuru muhabbet. Ekrem bey seni de patlattılar be :) zamanında cb adayı diyorlardı, yüzünde rabbi yesir gördük diyorlardı, 2. Atatürk diyorları. Şimdi ne oldu? balon patladı :) sen onu bunu bırak, yanan bozulan otobüslere bir çare bul artık :) icraat beklemiyor artık kimse senden :)

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