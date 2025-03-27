İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi

Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Ekrem İmamoğlu ile ülkeye dair görüşlerimizi paylaştık. Geleceğimizle ilgili kaygılarımızı paylaştık. Bu süreci nasıl yönetmeliyiz, onu görüştük. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Bana, 'Ağabey geçer bu günler merak etme. Moralim gayet iyi' dedi" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE, İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, İmamoğlu'nun kendisinden cumartesi günü yapılacak mitinge gitmesini istediğini söyledi.

"BURALARIN TOZUNA, ÇAMURUNA ALIŞKINIM"

İnce şu ifadeleri kullandı: "Ben bu coğrafyaya yabancı değilim. Bundan 12-13 yıl önce bu yollarda çok gittik, geldik. Buralarda çok direndik. O günlerde Ergenekon, Balyoz kumpasları vardı. Burası bir çadır tiyatrosu demiştim, hiç unutmuyorum. Hatta şurada miting yapmıştım. O günlerde bir mahkeme başkanı vardı. O mahkeme başkanına, 'Sen yargıç değilsin, sen tetikçisin' demiştim. O da, 'Bana hakaret ediyorsun' dedi. 'Hayır, hakaret etmiyorum. Sen bir gün yargılanacaksın, hapishaneye gireceksin ve torunların senden utanacak' demiştim. Gerçekten de o mahkeme başkanı hapse girdi. İnsanlarla dalga geçiyordu. Milletvekillerine oturacak yer göstermiyordu. Bugün o günleri hatırladım. Buraların girişine, çıkışına gelişine, tozuna ve çamuruna alışkınım."

"HIRSIZLARIN, YOLSUZLARIN PEŞİNE DÜŞÜN"

İnce, "Gençlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gençleri sabahın köründe evinden alıyorlar. Gösteri anında değil, daha sonra. Ben gençlere, 'Maske takmanıza gerek yok. Sizin alnınız kara değil ki, sizin yüzünüz ak' demiştim. 'Bazılarının adı ak bazılarının alnı ak. Siz alnı ak olanlardansınız. Maske takmanıza gerek yok' demiştim. Şimdi çocuklara, 'Bak sizi yüz taramayla tespit ettik. Gelip evinizden alıyoruz' diyorlarmış. Bu ayıptır. Bu cadı avıdır. Askerimiz, polisimiz devletin askeri ve polisidir. Ama sizin evladınız yok mu? Sizin evlatlarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Bence o çocukların peşine düşeceğinize, Van'dan girip Çanakkale'den çıkamayan mültecilerin peşine düşün. PKK'lıların peşine düşün. Hırsızların, yolsuzların peşine düşün. Gençleri rahat bırakın" dedi.

"İMAMOĞLU BENİM MALTEPE'YE GİTMEMİ İSTEDİ"

İnce, "Ekrem İmamoğlu ile ülkeye dair görüşlerimizi paylaştık. Geleceğimizle ilgili kaygılarımızı paylaştık. Bu süreci nasıl yönetmeliyiz, onu görüştük. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Bana, 'Ağabey geçer bu günler merak etme. Moralim gayet iyi' dedi. Kendisi benim Maltepe'ye gitmemi istedi. Ben de davet gelirse seve seve, her yere gideceğimi söyledim. 'Sadece Maltepe'ye, Yenikapı'ya değil. Kars'a, Ardahan'a, Edirne'ye, Kırklareli'ye ve memleketin dört bir yerine giderim. Hiç merak etmeyin' dedim" ifadelerini kullandı.