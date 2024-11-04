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İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. İmamoğlu "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez" dedi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Batman ve Halfeti Belediye Başkanlarının görevden uzaklaştırıldığını duyururken gelişmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sessiz kalmadı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul'da Esenyurt belediyesine kayyum atanmasının ardından yaşanan gelişmeler için "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor" yorumunda bulunan İmamoğlu paylaşımında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SEÇMEN İRADESİNİN SÜREKLİLİĞİ ESASTIR"

İmamoğlu mesajına şöyle devam etti; "aha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire'den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü topluyoruz."

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor

İmamoğlu'ndan kayyum tepkisi: İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı

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