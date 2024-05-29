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İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt: Kamu parasını korumayı bana mı öğretecek?

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İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Roma gezisini kastederek "Milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz." sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? Almanya cumhurbaşkanı bile 1 uçak kullanırken, sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son konuşmasında kendisinin Roma gezisiyle ilgili eleştirilerine yanıt verdi. İmamoğlu da Erdoğan'a israf göndermesi yaparak "Sayın Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek?" ifadelerini kullandı.

İSRAFIN DANİSKASINI ANLATIRIM SADECE

TV100'de Candaş Tolga Işık'ın programında gündeme dair açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kendisi hakkında yaptığı Roma gezisi eleştirilerine cevap verdi. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek?" diye sorarak "Almanya cumhurbaşkanı bile 1 uçak kullanırken, sen 8 uçak kullanıyorsun bu ülkede. İsrafın daniskasını anlatırım saatlerce." dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları imza töreni için 45'i gazetecilerden oluşan 73 kişilik bir kafileyle Roma'ya gitmesini şu sözlerle eleştirmişti:

"İster merkezi ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Son dönemde eş dost atamalarıyla birlikte belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını görüyoruz. Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır."

Haberler.com / Selahattin Demirel - Politika

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