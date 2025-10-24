İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama

Yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

"Casusluk" soruşturması sonrası Ekrem İmamoğlu, X platformundaki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından açıklama yaptı. İmamoğlu bu açıklamasında, "Böyle bir iftira, yalan ve komplo şeytanın bile aklına gelmez! Kelimelerle tarif edilemeyecek, utanç verici bir ahlaksızlıkla karşı karşıyayız. Bu nasıl bir ihtiras, nasıl bir koltuk hırsı, nasıl bir korku ve çaresizlik halidir? Yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla ikna edemediğiniz bu aziz milleti casusluk gibi akıl almaz bir iftira ile mi ikna edeceksiniz? Aziz Milletim; Bugün yargı üzerinden yürütülen operasyonlar; Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yüce Türk Yargısı ve 86 milyon vatandaşımız için artık çok büyük ve tarihi bir tehdite dönüşmüştür. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin: Azim, kararlılık ve sabırla, devletimizin ve milletimizin bekası için bu bir avuç muhterisle mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, 04 Temmuz 2025 tarihinde casusluk suçundan tutuklanan ve yabancı ülkeler lehine ajanlık faaliyetlerinde bulunduğu, görüşmelerini gizlilik içinde yürütmek amacıyla kriptolu telefonlar üzerinden iletişim sağladığı, farklı ülkelerde gerçekleşen iç karışıklıkları finanse ettiği tespit edilen şüpheli Hüseyin Gün'e ait dijital materyaller incelendiğinde; sivillerin ya da şirketlerin temin etmesinin mümkün olmayacağı askeri mühimmat ve silahlara ait fotoğraflara ve İsrail'de askeri veya siyasi alanda faaliyet gösterdiği anlaşılan İsrail vatandaşlarına ait pasaport fotoğraflarına rastlandığı öğrenildi.

FETÖ VE KCK İZİ

Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem yapılan şüphelilere ve bu şüpheliler haricinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü kapsamında adli işlem uygulanan şüphelilere GSM hatları ile iletişim irtibatlarının bulunduğu, farklı ülke konsolosluk görevlileri ile de çok sayıda iletişim kaydına ulaşıldığı öğrenildi. Hüseyin Gün hakkındaki MASAK incelemesi sonucunda; herhangi bir ticari işletmesi bulunmamasına rağmen yüklü miktarda yurtiçi ve yurtdışı para transferleri gerçekleştirdiği, hesaplarından 85 milyon Türk Lirası tutarında nakit çekim yapıldığı, bu paranın kullanımına ilişkin herhangi bir alım-satım kaydına rastlanmadığının belirlendiği aktarıldı.

"FETÖ'NÜN İNGİLTERE İMAMIYLA İRTİBAT"

Gün'e ait el yazısı defter ve belgelerin incelenmesi sonucunda; şüpheliye ait olduğu anlaşılan belgeler arasında farklı ülkelerde gerçekleşen darbe girişimi ve iç karışıklık olaylarına ilişkin notların bulunduğu, ülkemiz genelinde görüştüğü kişileri ve kurumları günlük olarak kayda aldığı, yabancı bir ülke lehine faaliyet gösterdiği anlaşılan istihbarat elemanları ya da siyasi şahıslara ülkemize ilişkin bilgi aktardığına dair içerikler olduğu tespit edildi. Ayrıca, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üst yönetim kadrosunda bulunan ve 'İngiltere imamı' olarak nitelendirilen Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğüne, bu kişiden öneriler aldığına dair notların yer aldığı tespit edildi. Yine, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ile Türkiye'ye dair topladığı bilgileri istihbari faaliyet yürüten yabancı ülke görevlilerine aktardığı yönünde bulgular tespit edildi. Hüseyin Gün'ün ticari kimliğini ön planda göstererek, başka ülke menfaatleri doğrultusunda Türkiye'de ve farklı ülkelerde faaliyet yürüttüğü anlaşıldığı tespit edildi.

Gün'ün irtibatlarının incelenmesi sonucunda; birçok yabancı ülke istihbarat görevlisiyle temas kurduğu, bir yabancı ülke istihbarat görevlisi ile FETÖ mensuplarınca kullanılan ByLock Talk and Chat benzeri, dışarıdan erişilemeyen ve üst düzey gizliliğe sahip 'Wickr' adlı kriptografik haberleşme programı üzerinden yazışmalar yaptığı, yazışmalarda yabancı ülke istihbarat görevlisinin şüpheliye Türkiye'de görev yapmış iki eski bakanın da yer aldığı bir grubun gizlice çekilmiş fotoğrafını gönderdiği tespit edildi.

Ayrıca, Gün'ün aynı haberleşme programı üzerinden ' Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' yöneticilerinden Necati Özkan ile yaptığı yazışmalarda; 'dijital istihbarat toplama, İmamoğlu için yapılan çalışmalarda dikkat edilmesi gereken hususlar, 70.000 gönüllünün acilen aktive edilmesi gerektiği, Murat Ongun'un cep telefonunun uzaktan erişimli casus yazılım ile enfekte olduğu ve bu nedenle Murat'ın Ekrem Bey ile yapılacak hassas kampanya toplantılarına telefonunu götürmemesinin çok önemli olduğu' şeklinde beyanların yer aldığı tespit edildi. Bu görüşmelerin, Hüseyin Gün'ün Necati Özkan'ın hiyerarşik olarak üstünde bulunduğu ve 'suç örgütü'nde yönetici olarak faaliyet gösterdiğini ortaya koyduğu değerlendirildi.

"SEÇİM KAMPANYASINDA İŞBİRLİĞİ"

' Ekrem İmamoğlu suç örgütü'nün asıl amacının maddi menfaat elde ederek Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak olduğu, suç örgütü yöneticilerinden Hüseyin Gün'ün Necati Özkan ile bu amaç doğrultusunda 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yaptığı, özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması yoluyla bu doğrultuda faaliyet yürüttükleri, seçim bölgelerine ilişkin analiz yaparak seçmen profili çıkardıkları ve strateji belirledikleri, bu süreçte seçmenlere ait bilgilerin yabancı istihbarat servisleri ile paylaşıldığı ve bu eylemlerin casusluk faaliyeti kapsamında değerlendirildiği anlaşıldığı öğrenildi. Ayrıca Gün'ün, İmamoğlu ile irtibatının bulunduğu ve ortak buluşmalar gerçekleştirdiği belirlendi.

YANARDAĞ İLE GÜN ARASINDA İRTİBAT TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında Merdan Yanardağ'ın da Hüseyin Gün ile casusluk faaliyetlerine ilişkin çok sayıda irtibatının ve yazışmasının bulunduğu, tanık beyanıyla da doğrulandığı üzere Yanardağ'ın Gün'den menfaat temin ederek seçim sürecinin basın ayağını organize ettiği, 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleri ile iş birliği içinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyet gösterdiği ve bu suretle casusluk suçunu işlediği anlaşıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU İFADE VERECEK

Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan'ın da , bu soruşturma kapsamında casusluk suçlarından sorgulanmak üzere bulundukları ceza infaz kurumlarından temin edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazır edilmeleri için müzekkere yazıldı. Soruşturma kapsamında, Merdan Yanardağ 'casusluk' suçundan bugün gözaltına alındı. Evinde veiş yerinde arama yapıldı.

Soruşturma kapsamında 'casusluk' suçundan tutuklu bulunan Hüseyin Gün'ün ise elde edilen yeni deliller doğrultusunda 'Suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan sorgulanmak üzere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla ceza infaz kurumundan temin edilerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.