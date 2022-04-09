İmamoğlu'ndan canlı yayında Bakan Karaismailoğlu ve Tevfik Göksu'ya sert ifade: Zavallılar

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV'de İpek Özbey'in sunduğu Sadece Soruyorum'a konuk oldu.

Ekrem İmamoğlu, İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) toplu ulaşımda yapılan yüzde 40'lık zammın öğrencilere uygulanmaması için teklif sunacaklarını açıklamasına yanıt verdi.

"İETT İFLAS EDER"

İmamoğlu, "Yüzde 110 civarında mazot yapmışsanız mümkün değil. İETT'nin günlük açığı 12-13 milyon liralara çıkmaya başladı. İBB ayda 550-600 milyon lira sübvanse etmek zorunda. Belediyenin yüzde 25 bütçesi bu. Bunla baş etmek mümkün değil. Belediyenin yapmış olduğu zamlar sonuçtur. Sebep enflasyonla mücadeleyi başaramayan, elektriğe, doğal gaza zam yapan hükümettir. Bu ülkedeki fakirliğin, yoksulluğun sebebi belediyeler değil hükümettir. Bu zavallı arkadaşa diyorum: Türkiye'de ulaşım zammını sadece İstanbul mu yaptı? Bursa'da "öğrencilere zam yaptım, geri çekiyorum" de. Yüzünden akan samimiyetsizliği samimiyet anlarım. Popülist arkadaşlar. Önerge getireceğim diyor? Kimin bütçesinden. Giderleri artırıcı bütün işlere evet, gelirleri artırıcı bütün işlere hayır diyorsun. Kötü niyet bu. Aralık ayında bu muhterem İSKİ'ye indirim yaptırdı. 2021-2022 arasında elektrik gideri 3 kat arttı. İETT iflas eder." ifadelerini kullandı.

ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN METRO AÇIKLAMALARINA YANIT

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarına, "Ulaştırma Bakanı zavallı bir arkadaştır. Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş bir arkadaş 'Atatürk Havalimanı konusu kapandı' diyor. Sanki orası kendisine miras kaldı. Onun aklı ermez o işlere. Sen Atatürk Havalimanı'na bir şey yapacaksan önce millete bir sor. Sen önce yapılmamış bir ihalenin parasını nasıl ödettiğinin hesabını ver.İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var önce önünü ilikleyeceksin onu 16 milyon seçti. Sen kimsin 'hizmette yarışalım' diyorsun. Senin imzanla durdurulmuş metroları bitiren bir belediye var. Sen hayatında bekçi kulübesi dikmemişsin geçiyorsun gerile gerile laflar ediyorsun. Kamu Bankaları İBB'ye kredi vermiyor. Genel Müdürleri korkudan telefonlarımıza çıkmıyor." ifadeleriyle yanıt verdi.

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