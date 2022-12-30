İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya rest: Madem ki o kişi bir terörist, tutuklayın, alın götürün

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, '150 Günde 150 Proje" planlaması kapsamında yeniden düzenlenen ve büyük oranda kullanımına açılan Sarayburnu Parkı'nda incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına bir açıklamada bulunan İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında terör soruşturmasıyla ilgiliçarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"TUTUKLAYIN, ALIN GÖTÜRÜN"

İmamoğlu, Bakan Soylu'nun "terörist" olarak açıkladığı İBB'de itfaiye eri olarak çalışan isimle ilgili "Bir şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gerekçesi ne? İtfaiye eri işe alınırken koşullar, süreçler işletildi ve o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar gereği adli sicil kaydı ve bununla ilgili soruşturma yapılamıyordu ve alındı. Ya iddiaya bakar mısınız? Dağa çıkmış bir terörist dediğiniz insan, elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyor o zaman? O kadar mazlumun ahı var ki… Bu kadar iftiracı bir insan o koltukta nasıl durur? Yani bir şehit yakınına dahi bu haksızlığı, bu hukuksuzluğu yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi madem ki dağa çıkmış bir terörist, tutuklayın, alın götürün. Şimdi götürün. Böyle bir iftira olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"İNDİRİM YOK, İGDAŞ'IN PAYI KESİLDİ"

EPDK'nın İstanbul'da doğalgaza indirim yapıldığı yönündeki açıklamasına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, "Doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını hafif gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil. Biliyorsunuz doğalgazın İstanbul'daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor.Ve İGDAŞ Türkiye'deki doğalgazın en büyük payının dağıtımını yapan kurum. Gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK. Genelde aslında istişareyle bu konular tartışılır, konuşulur. Ama hiçbir istişare yapmadan 'Biz indirim yaptık' diye bir açıklamaylatariflediler. Burada yaptıkları şey; İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın yüzde 56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. İGDAŞ'ın şu anda kesintinin yapılmış payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Hani bu aslında bir nevi tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Ama ona rağmen her koşulda şu zor günlerde ekonominin zor koşullarında ki bu da onun bir ispatıdır. İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın. İGDAŞ olarak İstanbul Belediyesi olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir" şeklinde konuştu.

FATİH TABLOSU SORUŞTURMASI

İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosuyla ilgili İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliğinin başlattığı ön inceleme ilgili de konuşan İmamoğlu, "Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum, geçmişimizin önemli yöneticilerinden, padişahlarından birisidir. Ardından da Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunu getirdik. Bizim bu yaptığımız işi, valilik üzerinden bir soruşturmayla birinin şikayeti üzerine yapmışlardı. Valilik baktı ki bu işin arkası boş, 'soruşturmaya gerek yoktur'kararı verdi. Ama kendisini 'AK Parti militanı' olarak tariflediğim sayın müfettiş öyle bir gaza geldi ki, militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Elbette AK Parti'nin teşkilat olarak genel merkezinde, İstanbul'da aklı başında yöneticileri var. Böylesi birinsanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece milletimiz adına. Ama bu işin arkasını bırakmayacağım. Şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak, hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım. Kurumun çok namuslu müfettişleri var biliyorum. Umarım bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez" dedi.