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İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu dahil 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi. Gözaltı kararları ve soruşturma sonrası X, Instagram ve YouTube platformlarına erişimde sorunlar yaşanmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı. Operasyon kapsamında İmamoğlu dahil birçok kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve İmamoğlu gözaltına alındı. Ekiplerin, İmamoğlu'nun evinde de arama yaptığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA ERİŞİM SORUNLARI YAŞANIYOR

Soruşturma ve gözaltı kararlarının kamuoyuna yansımasının ardından X (Twitter), Instagram ve YouTube platformlarına erişimde aksaklıklar meydana geldi. Kullanıcılar, bu platformlara giriş yaparken yavaşlama ve bağlantı hatalarıyla karşılaştıklarını belirtti.

NTV'nin haberine göre sadece İstanbul için bant daraltma uygulandığı belirtildi.

BANT DARALATMA NEDİR?

Bant genişliği daraltma, bir ağ düğümünde veya bilgisayarlar ve cep telefonları gibi bir ağ cihazında gelen veya giden verilerin iletişim hızının sınırlandırılmasından oluşur. Veri hızı ve işleme, çeşitli parametrelere ve koşullara bağlı olarak sınırlı olabilir.

İmamoğlu'na gözaltı kararı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMuratsa:

KORKU , KORKU ,AH BU KORKU ..

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıHeisenberg:

malum şahsın lise diploması bile meçhul

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme4
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