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İmamoğlu mu Kurum mu? İşte seçime 1 ay kala yapılan anketten çıkan sonuç

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken İstanbul'da yapılan son ankette yüzde 41.9'luk kesim tercihini Ekrem İmamoğlu'ndan yana kullanırken, Murat Kurum'a destek vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 40.8 olarak belirlendi.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya/partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu, yüzde 40.8'i ise Murat Kurum'a destek vereceğini ifade etti.

39 İLÇENİN TAMAMINI KAPSADI

23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 2.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirilen ankette seçmenlere, "Bu pazar bir yerel seçim olsa, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya/partiye oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

KAFA KAFAYA BİR YARIŞ VAR

Kararsızlar/oy kullanmayacağım/cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldıktan sonra ankete katılanların yüzde 41.9'u Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtirken, yüzde 40.8'lik kesim ise sandıkta tercihinin Murat Kurum olacağını belirtti.

İşte anketten çıkan sonuç;

  • AK Parti (Murat Kurum): %40.8
  • CHP (Ekrem İmamoğlu): %41.9
  • DEM Parti (Meral Danış Beştaş/Murat Çepni): %4.5
  • İYİ Parti (Buğra Kavuncu): %3.6
  • Yeniden Refah Partisi (Mehmet Altınöz): %2.9
  • Zafer Partisi (Azmi Karamahmutoğlu): %2.5
  • Memleket Partisi (Berk Hacıgüzeller): %0.9
  • Saadet Partisi (Birol Aydın): %0.5
  • Diğer: %2.4
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (1)

İbrahim Hilmi:

Senin benim adamım değil, İstanbul için hayırlı olan kimse o kazansın İnşallah

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