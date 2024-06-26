Kılıçdaroğlu'nun "Asparagas" açıklamasına İmamoğlu'dan yanıt geldi: CHP camiası rahatsız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız" dedi.

"CHP CAMİASINI RAHATSIZ EDİYOR"

Türkiye Belediyeler Birliği'nde gerçekleştirilen 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 2024 lansmanında konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinin tekrar gündeme gelmesi üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşmeye ilişkin "Bu yemeğe olan ilgiyi hayretle izliyorum. Biz önceki dönem genel başkanımızla buluşuruz, buluşacağız. Bunun böyle bir olaya dönüşmesi CHP camiasını rahatsız ediyor.

"EKONOMİ DAHA ÖNEMLİ"

Biz hem Genel Başkanımız Özgür Özel ile hem de önceki dönem genel başkanlarımız Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşürüz, buluşuruz, çay kahve içeriz, yemek yeriz. Parti kültürümüzde ve insani diyaloğumuzda bu vardır. Bence gerçekten merak edilmesi gereken, bizim buluşacağımız yemek değil de vatandaşlarımızın, toplumumuzun yemeklerinde neleri yiyemedikleri konusu. Ekonomi ve başka hususlar daha önemli diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi sırasında gazetecilerin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Onu bilmiyorum arkadaşlar. Talep olursa elbette görüşürüz yani. Bizim partili arkadaşlarımız. Yabancı birisi değil, başka birisi değil. Oturacağız, konuşacağız." yanıtını vermişti.

Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu randevu aldığını söyledi, yarın görüşmeniz bekleniyor." sözlerine de "Onların hepsi asparagas. Böyle bir şey yok. Böyle bir olay olduğunda Sayın Başkan arar geleceği günü belirtir. Ona göre önceden konuşuruz. Benim programımın, onun programının uygun olması lazım. O çerçevede oturup konuşuruz. Yemeğimizi de yeriz. Bayramlaştık." şeklinde konuştu.