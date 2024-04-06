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Anıtkabir'deki kuralı çiğneyen İmamoğlu'na görevlilerden müdahale: İzin alınması gerekiyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Dilek İmamoğlu'nun da eşlik ettiği ziyaret esnasında Aslanlı Yol'da yürürken kameralara açıklama yapan İmamoğlu'na görevliler müdahale etti.

"BUNUN İÇİN İZİN ALINMASI GEREKİYOR"

İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi. Kısık sesle konuşarak Ata'nın huzuruna çıktıklarını ifade eden İmamoğlu'na o sırada bir görevli tarafından müdahale edildi. Görevlilerin "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı.

İmamoğlu, İstanbul'un CHP'li İlçe Belediye Başkanlarıyla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

KONUŞMASINI YARIDA KESTİ

Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.

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Yorumlar (21)

Ali :

Akp ya da Mhp'li biri olsa kesin siz kimsiniz diye itiraz eder, diklenirdi.

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Mert Kafkas Sahin:

Akp MHP li biri istediğini yapar gene de kimse ses çıkartmazdı zaten

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Narter Nart:

ses çıkarana da küfür eder... dövmeye kalkarlardı.

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Mert Kafkas Sahin:

Anıtkabir’de siyaset slogan yasaktır. Ataya saygı duyacaksan duy yoksa sus kardeşim doğru amaaaaa her sene Erdoğan gelmeden otobüslerle yığma tipleri doldurup ağız dolusu miting yeri gibi Tayyip Erdoğana slogan atanlara sus pus olanlar masallah görevlerini hatırlamış İmamoğlu olunca. İkiyüzlüler.

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Gökhan Eker:

Slogan atan kimki. Adama bişey sormuş gazeteciler. O da türkiyenin en büyük şehrinin belediye başkanı. O da cevap vermek istemiş. Düşük bir ses tonu ile. Slogan atan yok basın açıklaması yapan yok.

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Davut :

çoktan diklenirdi de Fatih Sultan Mehmet Türbe ziyareti konumuna düşmemek ve Atatürkçülerin tepkisini çekmemek için sustu

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Halil Kök:

O ENGELLEYEN KİŞİLER DE MAKARNACILARDIR BAŞKA BİR SİYASİ YAPSIN BAKALIM ARAYA GİREBİLİYOR MU

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Yasin Şenol:

Sende kıymacılardansın herhalde

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Ali Bayat:

Siz hiç Atanın huzuruna çıkmak için aslanlı yolda yürürken röportaj veren devlet büyüğü gördünüzmü, resmen Ataya saygısızlık yapmış.

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Gökhan Eker:

Sen orda kendisine soru sorulup da cevap veren bir insan cinsinden birisini hiç görmedin mi. Birine bişey sormuşlar o da cevap vermiş. o birisi de ismi ekrem. mahmud da olabilirdi binali de. konuşmak yasaktır diye bir tabela mı var orda da biz görmedik. Gazetecinin biri bir soru sormuş o da cevap vermiş.

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