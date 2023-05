İmamoğlu: 'Hep birlikte sandığa gideceğiz, sandığa sahip çıkacağız'

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 Mayıs sabahına kadar çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çakacağız. Bu iktidarı evine yollayacağız. 'Ben bilirim' diyen aklı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Batman'da Halk Buluşmasına katıldı. İnsan Hakları Caddesi'nde yapılan programa İmamoğlu'nun yanı sıra, Millet İttifakı'nın milletvekili adayları, siyasi parti il başkanları ile vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İmamoğlu, şehirlere demokrasinin geleceğini ifade etti.

"Batman'ın her sorununu biliyorum. Arkadaşlarımla bütün sorunları konuşuyoruz. Batman'da biliyorum ki ciddi bir uyuşturucu sorunundan tutun eğitimle ilgili sıkıntılara, fırsat eşitliğine, gençlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesine, yeterince kültürel, sanatsal etkinliklerin olmamasına kadar, bu genç nüfusu canlı tutacak, hayata katacak, dünyanın her yerine eşitleyecek çok eksiği olduğunu biliyorum. Biz bütün bu problemlerin çözümü için yol yürüyeceğiz. Batman'ın diğer sorunlarına da hakimiz. En fazla işsizliğin olduğu şehir Batman. Allah aşkına şu cıvıl cıvıl gençlerin olduğu yere işsizlik yakışır mı? Yakışmaz. Çözeceğiz bu sorunu. Yeni hizmetler için biz 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde bu bölgeye hizmet etmekten büyük onur duyacağız. Size söz İstanbul'da gençler, kadınlar hangi imkanlara sahipse, çocuklar hangi imkana sahipse bu bölgede de bu imkanları sizin için sağlayacağız. Memleketin her yerini birbiriyle eşitleyeceğiz. Eğer Batman'da işsizlik en yüksekse kişi başı gelirde Türkiye'deki gelir ortalamasının yarısıysa işte bu haksızlığı hep birlikte ortadan kaldıracağız. 15 Mayıs sabahına kadar çok çalışmamız lazım. Ayrışmadan, demokrasi mücadelesini hep birlikte vermemiz lazım. Hep birlikte sandığa gideceğiz. Hep birlikte sandığa sahip çakacağız. Bu iktidarı evine yollayacağız. 'Ben bilirim' diyen aklı evine yollayacağız. Millet kendi iktidarını kuracak."