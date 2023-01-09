Ankara kulislerini sarsan iddia! Mansur Yavaş istifa çağrısı yaptı: Sine-i millete dönelim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası sonrası görevden alınacağı iddiası gündemdeki yerini korurken Ankara kulislerine bomba gibi bir iddia daha düştü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İmamoğlu'nun görevden alınabilme ihtimaline yönelik olarak "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim" çağrısı yaptığı öne sürüldü. CHP'li çok sayıda isim de Yavaş'ın söylemi hakkında yorumlarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı tartışmasında CHP'nin bu olasılığa karşı ne yapacağı merak konusu oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise "kayyum"a karşı "istifa" çağrısı geldiği ileri sürüldü.

"SİNE-İ MİLLETE DÖNELİM"

Yavaş'ın, "Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim" dediği iddia edildi. Kulislerde de Yavaş'ın bu söylemi doğrulandı.

CHP'Lİ TORUN: BİLGİM YOK, KONUŞMADIK

İddiaya ilişkin konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bilgim yok. Konuşmadık, gündemimize gelmedi" ifadelerini kullandı. Torun, şu ifadeleri kullandı; "Karar yetkili kurullarca verilir. Başkanların görevlerinin başında olmaları daha iyi olur. İstifa etmek çözüm değil. Vatandaşın verdiği iradeyi halk geri alır. Tepki ile o görevi bırakmak doğru değil. Tam tersine sonuna kadar mücadeleyi götürmek lazım."

CHP'Lİ ERKEK: BÖYLE BİR SEÇENEĞE İHTİMAL VERMİYORUM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, "Bu partinin alabileceği bir karar olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir seçeneğe ihtimal vermiyorum. Söz konusu olamaz" dedi.

"SÖZ KONUSU SEÇENEK TARTIŞILABİLİR"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise söz konusu seçeneğin tartışılabileceğini belirterek "Kendi başımıza yapacak değiliz. Genel merkezimizle görüşürüz, tartışırız, tavır ortaya konulacaksa konulur" değerlendirmesini yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de CHP'li belediyelere hükümet tarafından sistemli şekilde saldırıldığına dikkat çekerek "Tabii ki biz bu haksız uygulamalara seyirci kalamayız. Herhangi birimize yapılan bir saldırıyı, hukuksuzluğu hepimize yapılmış sayarız" dedi.