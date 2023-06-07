İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na net mesaj: Heyet değiştirerek değişim olmaz, kulak tıkayarak bu işler yürümez

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK'nın değişimine atıfta bulunarak Kılıçdaroğlu'na çok net bir mesaj yolladı. İmamoğlu konuşmasında "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişimi toplum istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Görev almaktan çekinmem" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında yaptığı 'değişim' çağrısıyla dikkat çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu talebini yineledi.

"GÜÇLÜ BİR DEĞİŞİMDEN BAHSETMİŞTİM"

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; "Ben siyasete girdiğim her an itibarıyla toplumun beklentisini çok önde tutan bir süreci yaşadım kendi ruh halimde. Milletimiz, ülkemiz her şeyin önündedir. Siyasi partiler hizmet aracıdır. Benim anlayışım budur. Değişim çok önemli bir kavram. Geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamamda çok net bir değişim mesajı vermiştim. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım.

"KULAK TIKAYARAK BU İŞLER OLMAZ"

Değişimin sadece heyet ve kurul değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını sadece ben değil toplum istiyor. Kulağımızı tıkarsak bu işler olmaz. Demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yolda yürüyorum.

"MÜHİM OLAN DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞTİRMEK"

Siyasi yasak, İBB seçimi, bunların hepsinin cevapları verilmesi gerekir evet ama kervan yolda düzülür. Bunların hepsi çok kolay şekilde çözülür. Mühim olanı değişimi gerçekleştirmek."

"GÖREV ALMAKTAN ÇEKİNMEM"

Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde ne konuşulduğu sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Bütün duygu ve düşüncelerimi kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim ideallerim uğruna her hususta görev almaktan çekinmem çekinmedim. Süreci takip ediyorum" dedi.