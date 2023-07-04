İmamoğlu, 'değişim' çağrısını yarın resmen ilan edecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı gelip genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, her fırsatta söylediği değişim çağrısını yeni bir site kurarak yarın resmen duyuracak. "İktidar İçin Değişim" mottosuyla yola çıkan İmamoğlu'nun kurduğu siteden sızan ilk görüntüde; "Vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa çağrılarına kulak tıkarken; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise partide mutlaka tepeden tırnağa bir "değişim" yapılması gerektiğini belirtti. Bu çağrısını yarın kurduğu internet sitesiyle resmen ilan etmesi beklenen İmamoğlu'nun "İktidar için değişim" mottosunu kullanacağı öğrenildi.

SEÇİMİN ARDINDAN FİTİLİ ATEŞLEDİ

Seçim sürecinde İBB Başkanlığının yanı sıra cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak meydanlarda ter döken Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun yenilgi sonrası istifa etmesi gerektiğini ima etmişti. Kılıçdaroğlu bunun gibi çağrılara kulak tıkarken, İmamoğlu ise "değişim" mücadelesinde kararlı olduğunu her fırsatta belirtti.

SİTE KURDU

Gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun yeni bir site kurarak bu çağrısını resmen ilan edeceğini öne sürdü. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Ekrem İmamoğlu 'İktidar İçin Değişim' çağrısını yarın yayına girecek bir internet sitesiyle birlikte ilan edecek. İmamoğlu'nun çağrısından ilk görüntü."

"VATANDAŞIN SESİNE KULAK VERMEYİ GÖREV KABUL EDİYORUZ"

Siteden paylaşılan ilk görüntüde ise "Muhalefette değişimin anahtarı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. CHP'de başlayacak kararlı bir değişim iradesi; politik tutumları sorgulama parti içi demokrasiyi kurumsallaştırmayı başardığı ölçüde muhalefetin genelinde bir yenilenme ve muhalefet evrenini büyütme iradesi çıkaracaktır.

Muhalefetteki değişim ve dönüşüm süreci, toplumun tüm kesimlerinin ortak geleceğine destek olacaktır. Bu mecra, "Nasıl bir Türkiye, bir siyaset, nasıl bir muhalefet?" sorularına yanıtlar aramak ve mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya etmek üzere tasarlanmıştır. Zira demokrasiyi geliştirmek, özgürlükleri korumak ve refahı artırmak sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda seçmenlerin de görevidir. Bu nedenle değişim sürecinde her coğrafya ve katmandan vatandaşımızın sesine kulak vermeyi, talep ve isteklerini siyasal zemine taşımayı olmadan olmaz bir görev kabul ediyoruz. Bu mecra, mümkün olan en yüksek sayıda vatandaşı değişim sürecine katılmaya davet etmek üzere tasarlanmıştır." ifadeleri yer aldı.