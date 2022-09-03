Burs alamayan üniversiteli kızlar, İmamoğlu'nun yolunu kesip dert yandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, burs alamadıkları için kendisine sitem eden üniversite öğrencilerine "Bize başvurmadınız mı? Ne referans istiyoruz ne de başka bir şey. 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz" sözleriyle karşılık verdi. İmamoğlu öğrencilerin iletişim bilgilerini isteyerek kendilerini hafta içi makamına davet edeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih'te aynı yerinde inşa edilen Haydarhane Camii'nin açılışına katıldı.

"BURS İÇİN BİZDEN REFERANS İSTİYORLAR"

Açılışta hayat pahalılığından ve burs dağıtımındaki adaletsizlikten şikâyet eden öğrenciler, İmamoğlu'ndan destek istedi. İmamoğlu'ndan burs konusunda yardım isteyen bir üniversite öğrencisi, "Kitap masraflarımızı ödeyebilmek adına burslara başvuruyoruz. Burs başvurularının adaletli bir şekilde dağıtıldığının kanaatinde değiliz. Herhangi bir bursa başvurduğumuzda bizden referans istiyorlar. Ve bizim herhangi bir referansımız da yok. Ama bursa ihtiyacımız var, fakat hiçbir şekilde burs bulamıyoruz. Başkanım, mesela dün ben kitap almaya gittim, kartımda 200 lira var. Ben, bu para ile ne alabilirim? Ailem bana nasıl yardımcı olabilir" dedi.

"İLETİŞİM BİLGİNİZİ VERİN, SİZİ DAVET EDEYİM"

İmamoğlu hemen gençlere "Ailesi İstanbul'da olan var mı?" diye sordu. "Evet" yanıtını alan İBB Başkanı, "Bizim burslarımıza başvurmadınız mı? Bizde, İstanbul Belediyesi'nde ne referans istiyoruz ne başka bir şey. Sadece sizin gibi 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz bu sene. Ama şöyle yapalım; ben aranızdan birinin iletişim bilgilerini alayım. Ulu orta yapmayalım, belki başka arkadaşlarınız da vardır. Sizi davet edeyim olur mu?" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, öğrencilere gelecek hafta için randevu ayarlayacağını söyledi.