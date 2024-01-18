İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş İYİ Parti'den yeniden aday

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın yeniden İyi Parti'den belediye başkan adayı olacağı açıklandı.

2019 yerel seçimlerinde Samsun'un İlkadım Belediyesi'nden başkan seçilen Necattin Demirtaş'ın yeniden partisinden aday olacağı belirtildi. Belediyeden vatandaşlara atılan SMS'te Başkan Demirtaş'ın adaylığını yarın Samsun'a gelecek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklayacağı ifade edildi.

Belediyeden vatandaşlara gönderilen kısa mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk adımlarının atıldığı şehrimizde 19 Ocak Cuma günü saat 16.30'da İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da halkımız ile buluşacaktır. İYİ Parti İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın adaylığının da açıklanacağı programa katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır." - SAMSUN