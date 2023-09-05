İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, halka hizmetin mutluluğunu vurguladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Yaşanan yoğun yağışın ardından ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği ve yolların temizlendiği ifade edildi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Bizler halkın hizmetkarlarıyız, halka hizmet etmenin mutluluğu hiçbir şeyle ölçülemez" dedi.

İlkadım Belediyesi hizmet çadırı; Fevzi Çakmak, İlyasköy, Kışla, Fatih Mahallerinden sonra Rasathane Mahallesi'ne konuşlandı. Tüm ilçe genelindeki mahallelere misafir olarak, mahalle sakinleri ile yerinde hizmet yerinde çözüm için bir araya geleceklerini belirten Başkan Demirtaş, "Mahalle sakinleri, mahalle muhtarlarımızın fikirleriyle bize yol göstermeleri ile farklı programlarla halkımızın sorunlarını elimizdeki imkanlar dahilinde çözüme kavuşturuyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğun yağışın ardından meydana gelen deformasyon nedeniyle ekiplerimiz, vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek için sahada özveri ile çalışmalarına devam ediyor. Felaketin bozduğu yollar temizleniyor ve onarılıyor. Bizler halkın hizmetkarlarıyız, hizmet etmenin mutluluğu hiçbir şeyle ölçülemez" diye konuştu. - SAMSUN