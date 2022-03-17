Altılı masada oturan Babacan ve Kılıçdaroğlu mülteciler konusunda ters düştü: Mümkün değil

Suriye iç savaşının çıkmasından sonra büyük bir mülteci akınına uğrayan Türkiye'de şu günlerde mültecilerin gönderilmesi tartışılıyor. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sığınmacılara vatandaşlık verilmesi isteniyorsa referanduma gidelim. Halka soralım. Bakalım halk istiyor mu sığınmacılara vatandaşlık verilmesini? Evet, ilk defa söylüyorum. Büyükşehirlerden başlayarak sığınmacı gettoları oluşmaya başladı. Sorumlu bir devlet adamı getto oluşumlarının tehlikelerinin de farkında olur." ifadelerini kullanmıştı.

"HUKUK DIŞI OLUR"

Bu açıklamalardan sonra yeni bir tartışmanın fitili de ateşlenmiş oldu. 6'lı yuvarlak masa etrafından birleşen CHP ve DEVA Partisi bu konuda birbirleriyle ters düştü. DEVA Partisi lideri Ali Babacan, katıldığı bir etkinlikte mültecilere yönelik açıklama yaptı. Ali Babacan, "Vatandaşlarımız arasında göçmen karşıtlığı büyüyor. Bir parti çıkıp sadece dese ki 'Ben geleceğim ve ilk gün yapacağım iş Suriyelileri def etmek, hepsini evlerine göndermek, otobüsleri doldurup sınır ötesine bırakmak' dese, bayağı oy alabilir. Yapabilir mi? Yapamaz. Uluslararası hukuk buna izin vermez. Yaptığınız hukuk dışı olur. Kovalım diyenleri düşünüyorum." diyerek Kılıçdaroğlu ile ters düştü.

"KİMSEYİ KANDIRMAYIN"

Mültecileri göndermek isteyen siyasilerin hayal sattığını ifade eden Babacan, "Hayal edin. Suriyelilerin çok yaşadığı bir semte 40 tane otobüs gönderdiniz. Toplam bin 500 kişi, evlerinden zorla çıkarın kadın, çoluk çocuk, asker, polis zoruyla. Otobüslere doldurun. Gidin sınır ötesine bırakın. Ama bunu da kameralar, gazeteciler önünde yapın. Yapabiliriz diyorsanız yapın ama olmaz yapamayız diyorsanız hiç konuşmayın. Bazıları diyor ya, var Türkiye'de öyle partiler. Hayal edin. Yapamayız diyorsanız boşa konuşmayın. Kimseyi de kandırmayın. Yapılacak bir başka konu da uyum, entegrasyon." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GÖNDERMEYECEĞİZ

Öte yandan "Uluslararası İyilik Ödülleri" törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler 'seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu çok iyi biliriz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Bundan tedirgin değiliz." diye konuşmuştu.