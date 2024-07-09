Üye Girişi
Haberler

İliç Maden İşletmesi İptal Edilmeli ve Kapatılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül, İliç Maden İşletmesi ile ilgili verilen tüm izinlerin iptal edilmesi ve işletmenin kalıcı olarak kapatılması gerektiğini belirtti. Meclis Araştırma Komisyonu ise kazanın tüm yönlerini araştırmak ve benzer kazaların önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, "İliç Maden İşletmesine ilişkin verilen tüm izin, lisans, ruhsatlar iptal edilmeli, işletme derhal kalıcı olarak kapatılmalı ve sahada rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlanmalı." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Yüksel Coşkunyürek başkanlığında toplandı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Coşkunyürek, İliç'teki kazayı her açıdan inceleyeceklerini, madencilik faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, halk sağlığı, bölgenin eski haline getirilmesi süreçlerinin tamamı konusunda araştırmalarının devam ettiğini kaydetti.

Madencilik faaliyetlerindeki sorunları tespit edip, çözüm önerileri sunacaklarına işaret eden Coşkunyürek, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz, bugüne kadar yaklaşık 66 saat süren 12 toplantı yaptı. Komisyonumuzda aralarında kamu kurumları, üniversiteler sendikalar, ruhsat sahibi şirket yeklilerinin de olduğu 90 kişi dinlendi. İlgili odalar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcilerini dinlemeye devam edeceğiz."

Daha önce Erzincan'ın İliç ilçesi ile Balıkesir'deki maden sahalarında incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Coşkunyürek, 10-11 Temmuz tarihleri arasında ise Uşak Kışladağ Altın Madeni'nde inceleme yapacaklarını duyurdu.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül de komisyon üyelerine sunum yaptı.

Gül, İliç'teki maden işletmesinin faaliyetleriyle ilgili daha önce uyarılar yaptıklarını, konuyu yargıya taşıdıklarını, ancak bütün çabalarına rağmen işletmenin kapatılmadığını söyledi.

Kazanın göz göre göre geldiğini dile getiren Gül, "Facianın meydana gelmemesi için elimizden geleni yaptık ama çalışmalarımız engellendi. Bu, hukuk süreci marifetiyle yapıldı. Davanın tüm aşamalarında her dilekçede, her açıklamada İliç sahasında yaşanabilecek kayma defalarca vurgulanmış olmasına karşın ne bakanlık ne yerel idare ne mahkeme ne de bilirkişi heyetince uyarılar dikkate alınmadı, göz ardı edildi." ifadelerini kullandı.

Gül, facianın ardından da hukuk sürecini başlattıklarını, gelecek yıllarda halk sağlığı ve çevre açısından olumsuz sonuçlara neden olacak adımlardan uzak durulması gerektiğini ancak kaza sonrası yapılan işlemlerden endişe duyduklarını kaydetti.

Dersim Gül, "İliç Maden İşletmesine ilişkin verilen tüm izin, lisans, ruhsatlar iptal edilmeli, işletme derhal kalıcı olarak kapatılmalı ve sahada rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlanmalı. İliç'te yeniden maden faaliyetine izin verilmemeli. Bundan sonra yapılacak bütün işlemlerin yeni facialara davetiye çıkaracağını öngörüyoruz. Kazada ortaya çıkan maddi yükün, İliç'te yaşayanların hak kayıplarının şirkete yönlendirilmesi gerekir. Şirkete sağlanan teşvik ve vergi muafiyetlerinin kaldırılması ve verilenlerin kamu tarafından geri alınması gerekir. Şirket yetkilileri başta olmak üzere sorumlu bütün kişilerle ilgili etkili bir yasal süreç başlatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gül'ün konuşmasının ardından TMMOB'e bağlı Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasının yetkilileri de görüş ve önerilerini anlattı.

Kaynak: AA / Politika

Dersim Maden İliç Çevre Hukuk Enerji Politika Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Bakmadan Geçme

FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title