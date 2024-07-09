İliç Maden İşletmesi İptal Edilmeli ve Kapatılmalı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Genel Sekreteri Dersim Gül, "İliç Maden İşletmesine ilişkin verilen tüm izin, lisans, ruhsatlar iptal edilmeli, işletme derhal kalıcı olarak kapatılmalı ve sahada rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlanmalı." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Bolu Milletvekili ve Komisyon Başkanvekili Yüksel Coşkunyürek başkanlığında toplandı.

Komisyonun çalışmaları hakkında bilgiler paylaşan Coşkunyürek, İliç'teki kazayı her açıdan inceleyeceklerini, madencilik faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, çevrenin korunması, halk sağlığı, bölgenin eski haline getirilmesi süreçlerinin tamamı konusunda araştırmalarının devam ettiğini kaydetti.

Madencilik faaliyetlerindeki sorunları tespit edip, çözüm önerileri sunacaklarına işaret eden Coşkunyürek, şöyle konuştu:

"Komisyonumuz, bugüne kadar yaklaşık 66 saat süren 12 toplantı yaptı. Komisyonumuzda aralarında kamu kurumları, üniversiteler sendikalar, ruhsat sahibi şirket yeklilerinin de olduğu 90 kişi dinlendi. İlgili odalar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcilerini dinlemeye devam edeceğiz."

Daha önce Erzincan'ın İliç ilçesi ile Balıkesir'deki maden sahalarında incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Coşkunyürek, 10-11 Temmuz tarihleri arasında ise Uşak Kışladağ Altın Madeni'nde inceleme yapacaklarını duyurdu.

TMMOB Genel Sekreteri Dersim Gül de komisyon üyelerine sunum yaptı.

Gül, İliç'teki maden işletmesinin faaliyetleriyle ilgili daha önce uyarılar yaptıklarını, konuyu yargıya taşıdıklarını, ancak bütün çabalarına rağmen işletmenin kapatılmadığını söyledi.

Kazanın göz göre göre geldiğini dile getiren Gül, "Facianın meydana gelmemesi için elimizden geleni yaptık ama çalışmalarımız engellendi. Bu, hukuk süreci marifetiyle yapıldı. Davanın tüm aşamalarında her dilekçede, her açıklamada İliç sahasında yaşanabilecek kayma defalarca vurgulanmış olmasına karşın ne bakanlık ne yerel idare ne mahkeme ne de bilirkişi heyetince uyarılar dikkate alınmadı, göz ardı edildi." ifadelerini kullandı.

Gül, facianın ardından da hukuk sürecini başlattıklarını, gelecek yıllarda halk sağlığı ve çevre açısından olumsuz sonuçlara neden olacak adımlardan uzak durulması gerektiğini ancak kaza sonrası yapılan işlemlerden endişe duyduklarını kaydetti.

Dersim Gül, "İliç Maden İşletmesine ilişkin verilen tüm izin, lisans, ruhsatlar iptal edilmeli, işletme derhal kalıcı olarak kapatılmalı ve sahada rehabilitasyon çalışmalarına bir an önce başlanmalı. İliç'te yeniden maden faaliyetine izin verilmemeli. Bundan sonra yapılacak bütün işlemlerin yeni facialara davetiye çıkaracağını öngörüyoruz. Kazada ortaya çıkan maddi yükün, İliç'te yaşayanların hak kayıplarının şirkete yönlendirilmesi gerekir. Şirkete sağlanan teşvik ve vergi muafiyetlerinin kaldırılması ve verilenlerin kamu tarafından geri alınması gerekir. Şirket yetkilileri başta olmak üzere sorumlu bütün kişilerle ilgili etkili bir yasal süreç başlatılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Gül'ün konuşmasının ardından TMMOB'e bağlı Maden Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasının yetkilileri de görüş ve önerilerini anlattı.