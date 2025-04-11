İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası tartışmalar sürmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 4. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Antalya Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Mehriban Aliyeva, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve diğer resmi yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise karşılamaya gitmemesi dikkat çekti.

İSRAİL ÇIKIŞI BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda tepkilere neden olan bir çıkışta bulunmuştu.

Aliyev, Türkiye'yi kardeş ve müttefik ülke olarak, İsrail'i de dost ülke olarak nitelendirmişti.

Konuşmasında "Bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan rahatsızız. Azerbaycan, Türkiye ile İsrail arasında ilk uzlaşmaya arabuluculuk yaptı. İlk kriz döneminde iki ülkenin tutumlarının birbirine yakınlaştırılmasında aktif rol oynadık. Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyordu ve bunu duyurmadık" ifadelerine yer vermişti.