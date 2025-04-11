İmamoğlu Silivri'de hakim karşısında

İmamoğlu hakim karşısında! Siyasi yasak istenen ilk dava başladı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu

Son seçimi bilen şirketten siyaset arenasını sallayacak anket
Vatandaş neye güvenecek? Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

Ünlü zincir markette satılan baharat da kara listeye girdi

İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti

İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail çıkışı ile tartışmalara neden olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 4. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Aliyev ve eşi, Antalya Havalimanı'nda Vali Hulusi Şahin ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası tartışmalar sürmeye devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 4. Antalya Diplomatik Forumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

İlham Aliyev'in İsrail çıkışı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamaya gitmemesi dikkat çekti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KARŞILAMAYA GİTMEDİ

Antalya Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi, Mehriban Aliyeva, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve diğer resmi yetkililer tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise karşılamaya gitmemesi dikkat çekti.

İSRAİL ÇIKIŞI BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen "Yeni Bir Dünya Düzenine Doğru" adlı uluslararası forumda tepkilere neden olan bir çıkışta bulunmuştu.

Aliyev, Türkiye'yi kardeş ve müttefik ülke olarak, İsrail'i de dost ülke olarak nitelendirmişti.

Konuşmasında "Bu iki ülke arasındaki anlaşmazlıklardan rahatsızız. Azerbaycan, Türkiye ile İsrail arasında ilk uzlaşmaya arabuluculuk yaptı. İlk kriz döneminde iki ülkenin tutumlarının birbirine yakınlaştırılmasında aktif rol oynadık. Bunlar kapalı kapılar arkasında yapılıyordu ve bunu duyurmadık" ifadelerine yer vermişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Sergen Taban - Politika
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.