İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu

İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu
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Fahrettin Altun'un görevini devretmesinin ardından İletişim Başkanlığı'nda bir görev değişimi daha yapıldı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Özdemir'den boşalan göreve ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı. Özdemir'den boşalan göreve ise İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı'nda yapılan görev değişikliğine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevden alındı.

YERİNE GETİRİLEN İSİMLER BELLİ OLDU

Özdemir'den boşalan göreve atanan isimler de belli oldu. İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na İlhami Giray Şahin ve Ferhat Pirinççi atandı.

İletişim Başkanlığı'nda görev değişimi! Yeni atamalar belli oldu

FAHRETTİN ALTUN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı kararıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığına atanmış, Altun'dan boşalan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirilmişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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