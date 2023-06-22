İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dezenformasyon üzerinden yapılan yalan haberlerle Türkiye'de darbeler yapılmıştır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği'nin Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen '1960'lar Nostalji Rüyasından Uyanmak' sergisini gezdi. Altun, sergiye İletişim Başkanlığı olarak destek verdiklerini söyleyerek, Türkiye'de demokratikleşmenin geldiği noktanın son derece önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca dezenformasyon üzerinden yapılan yalan haberlerle Türkiye'de darbeler yapıldığını ve katliamların meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Dezenformasyon üzerinden yapılan sistematik yalan haberler üzerinden Türkiye'de darbeler yapılmıştır. Yine darbeler meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Katliamlar meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. ve esas itibarıyla bu dezenformasyonu üretenler, bu darbeleri yapanlarla aynı kumaştandır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara Kültür Sanat ve Medeniyet Derneği'nin Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlediği '1960'lar Nostalji Rüyasından Uyanmak' sergisini gezdi. Altun, sergiye İletişim Başkanlığı olarak destek verdiklerini söyleyerek, "1960'lar aslında dünyada birçok değişimin ve dönüşümün yaşanmaya başladığı dönemler. ve o dönemde aslında bir taraftan dünyada batılı tüketim kültürünün yaygınlaşmasına dönük ciddi adımların atıldığı, 'kültürel devrim' adı altında esas itibarıyla geleneklerin, göreneklerin tarumar edildiği bir dönem ve o dönemde şekillendirilmeye başlanan o batılı tüketim kültürünün de Türkiye'ye adım adım girmeye başladığı dönemler" dedi.

"Bugünü anlamak için geçmişi, yakın tarihi anlamak çok önemlidir. Buna inanıyoruz. ve bu yaklaşımla biz bu sergiyi destekledik. Bur sergide dikkatinizi özellikle çekmek istediğim önemli bir bölüm daha var. O da 'dezenformasyon' başlığı taşıyan bölüm. Orada 27 Mayıs 1960 darbesine giderken gazetelerin nasıl sistematik bir şekilde dezenformasyon ürettiğini ve bu dezenformasyonun da nasıl büyük katliamlara yol açtığını açık ve net şekilde burada görebiliyoruz. Bu nedenle bugün bizim mücadelesini verdiğimiz dezenformasyon ne yazık ki Türkiye siyaset tarihinde karşılarını, etkilerini gördüğümüz bir kötülüktür. ve dezenformasyonun somut örneklerini burada görebilirsiniz. Dezenformasyon üzerinden yapılan sistematik yalan haberler üzerinden Türkiye'de darbeler yapılmıştır. Yine darbeler meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. Katliamlar meşrulaştırılmaya çalışılmıştır. ve esas itibarıyla bu dezenformasyonu üretenler, bu darbeleri yapanlarla aynı kumaştandır. ve bu noktada yaptıkları faaliyet gerçek anlamda demokrasi düşmanlığıdır, gerçek anlamda halk düşmanlığıdır, millet düşmanlığıdır. O nedenle bizim bugün 'yaşasın hakikat' diyerek verdiğimiz mücadele demokrasi mücadelesidir."