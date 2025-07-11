İletişim Başkanı Duran: Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak

Fahrettin Altun'un yerine İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran " Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" mesajını verdi.

Geçtiğimiz Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hamlesiyle başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK mensubu bir grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Casena Dağı eteklerinde silahlarını yakarken; yaşanan gelişme Türkiye gündeminin merkezine yerleşti.

YENİ İLETİŞİM BAŞKANI DURSUN'DAN MESAJ

Yaşanan gelişmenin ardından çok sayıda siyasetçi ilk değerlendirmelerini yaparken; geçtiğimiz gün Fahrettin Altun'un yerine İletişim Başkanlığı görevine getirilen Burhanettin Duran, göreve geldikten sonraki ilk mesajını da söz konusu gelişmeye ilişkin verdi.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan Duran, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi müreffeh yarınlara taşıyacak, "Terörsüz Türkiye" hedefimize ulaştıracak adımlar birbiri ardınca atılıyor.

Türkiye, terörsüz yarınlarda daha güçlü olacak, birlik ve beraberliğini kuvvetlendirerek Türkiye Yüzyılı hedeflerine muhakkak ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.