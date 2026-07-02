Haberler

Duran: Terör Suriye'deki istikrarı hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen saldırıyı için kınama mesajı paylaşarak, "Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır" açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen saldırıyı için kınama mesajı paylaşarak, "Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, " Suriye'nin başkenti Şam'ın Hicaz bölgesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Masum sivilleri hedef alan bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suriye halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Terörün, Suriye'de yeniden tesis edilmeye çalışılan güven ve istikrar ortamını hedef aldığı açıktır. Kardeş Suriye halkının birlik ve beraberliği ile bu tür alçak saldırıları boşa çıkaracağına, ülkenin huzur, güvenlik ve kalkınma yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle hazırlığı

40 yıl sonra bir ilk! Japonya'dan dünyayı sarsacak hamle geliyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
DEM Parti'nin kalesine MHP ve Bahçeli'nin pankartları asıldı

DEM Parti'nin kalesinde ezber bozan görüntüler
Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntü! Savunmasız çocuğu darp etti

Konya'da infial yaratan görüntü
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak