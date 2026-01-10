Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'ye tebrik

Güncelleme:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Süper Kupa 2025 finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon olmasını kutladı. Duran, mücadele dolu bir oyun sergileyen takımları tebrik etti.

İletişim Başkanı Duran, yayımladığı tebrik mesajında, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa finalinde kupayı kazanan Fenerbahçe'yi ve tüm Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum. Mücadele dolu bir oyunla finale renk katan, futbol severlere heyecan dolu bir derbi yaşatan Fenerbahçe'yi ve Galatasaray'ı kutluyor; başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

