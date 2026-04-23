İletişim Başkanı Duran: Burada yükselen her çocuk sesi, insanlığın umududur

İletişim Başkanı Duran, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT 48'nci Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı'nda konuştu. Konuşmasına çocukları selamlayarak başlayan Duran, "Sizlerin yaşındayken, çocukluğumda, TRT ekranında heyecanla izlediğim 23 Nisan şenliklerine bugün burada şahsen iştirak etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 1979'dan bu yana, neredeyse yarım yüzyıldır devam eden bu anlamlı gelenek, ülkemiz çocuklarıyla dünya çocuklarını bir araya getiren çok kıymetli bir buluşma zemini" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 'Gelecek çocukların' temasıyla düzenlenen etkinliğin, kültürel diplomasinin de önemli bir ayağı olarak devam ettiğini söyleyen Duran, "Dünyanın farklı yerlerinden gelseler dahi, çocukların neşe ve sevinci aynı dili konuşur. Bu ortak dil, çocukların güven içinde büyüyebildiği, imkanlara eşit şekilde erişebildiği ve hayallerini özgürce kurabildiği bir dünya inşa etme sorumluluğunu bizlere hatırlatmaktadır. Zira gelecek, çocukların hayallerinin sınırlarla değil, imkanlarla buluştuğu ölçüde anlam kazanmaktadır" diye konuştu.

'ADİL BİR DÜNYA BIRAKMANIN SORUMLULUK OLDUĞUNU HATIRLATTINIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen bu şenliğin, içinde bulunulan küresel tablo düşünüldüğünde çok daha derin bir anlam kazandığını belirten Duran, şunları kaydetti:

"Dünyanın farklı bölgelerinde çocuklar, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve temel eğitim imkanlarına erişim eksikliğiyle mücadele etmektedir. Milyonlarca çocuk açlık, yoksulluk, savaş ve zorunlu göçün gölgesinde hayata tutunmaya çalışmaktadır. Bunun en ağır örneğini gördüğümüz Gazze'de, çocuklar en temel haklarından mahrum, hayatta kalma mücadelesi içinde ağır yükler omuzlamak zorunda kalmıştır. Sayın Cumhurbaşkanım, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan tüm bu insani krizleri küresel platformların tamamında en yüksek sesle dile getirdiniz. Başta her türlü zulme cesaretle karşılık veren Filistin'in kıymetli çocukları olmak üzere, tüm çocuklara adil bir dünya bırakmanın vazgeçilmez bir sorumluluk olduğunu bütün dünyaya sık sık hatırlattınız. Ne yazık ki bugün dünya, hala çatışmaların ve derin eşitsizliklerin gölgesinde şekillenmeye devam etmektedir. Daha adil ve kapsayıcı bir düzen ihtiyacı, her geçen gün daha görünür ve acil hale gelmektedir. Zira bu, yalnızca bugünün sorunu değil, aynı zamanda çocuklarımıza bırakacağımız dünyanın da meselesidir. ve bu çağrı, siyasi sınırların ötesinde, küresel bir vicdan çağrısıdır."

'BİRLİKTE YAŞAMAK MÜMKÜNDÜR'

Galada, 27 ülkeden gelen çocukların aynı sahnede buluşmasının insanlığa güçlü bir mesaj verdiğini belirten Duran, "Bu mesaj şudur: Barış mümkündür. Kardeşlik mümkündür. Birlikte yaşamak mümkündür. Şenliğimize katılan, burada dostluklar kuran, güzel anılar biriktiren her çocuk, bizler için geleceğe atılan güçlü bir adımdır. Burada yükselen her çocuk sesi, insanlığın umududur. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli egemenliğimizi ilan ettiğimiz 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesinin anlamı bugün bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu anlam Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyada adaleti ve barışı önceleyen vizyonu ile kitlelere ulaşmaya devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 106'ncı yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı bir kez daha en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde, istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Son saldırıda kaybettiğimiz evlatlarımıza ve şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı