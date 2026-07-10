Duran: TSK Kıbrıs'a Barış ve Güvenlik Getirdi
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı