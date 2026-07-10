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Duran: TSK Kıbrıs'a Barış ve Güvenlik Getirdi

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla adaya barış ve güvenlik getirmiş; Türkiye, Kıbrıs Türk halkının varlığının ve geleceğinin teminatı olmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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