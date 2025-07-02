İletişim Başkanı Altun: Özgür Özel'in ifadeleri toplumsal barışı zedeleyen ciddi bir sorumsuzluktur

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"DEMOKRATİK SİYASETİN RUHUYLA BAĞDAŞMAMAKTADIR"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan milletin iradesiyle seçilmiş bir devlet başkanıdır. Kendisine yönelik 'cunta başkanı' gibi yakışıksız ve mesnetsiz ifadeler, sadece demokratik sürece değil, aynı zamanda milletimizin iradesine de hakarettir. Bu tür söylemler, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği gibi 'siyasi muhalefet' saikiyle de açıklanamaz. Siyasi etik ve sorumluluk bilincinden tamamen uzak bu açıklamalar, demokratik siyasetin ruhuyla bağdaşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"YARGI SÜREÇLERİ BAĞIMSIZ MAHKEMELER ELİYLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yargı süreçlerinin bağımsız mahkemeler tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Altun, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yargı süreçleri, bağımsız mahkemeler eliyle yürütülmektedir. Devam eden bu hukuki sürece yönelik 'darbe planı', 'cunta', 'komplo' gibi iddialar, yargıya yönelik açık bir tehdit ve itibarsızlaştırma çabasıdır. Ayrıca, herhangi bir somut veriye dayanmayan 'kayyım listeleri hazırlandı' şeklindeki açıklamalar; toplumu yanıltmaya, kurumlara olan güveni zayıflatmaya ve kutuplaşmayı derinleştirmeye yönelik dezenformasyon faaliyetleridir" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ MİLLETİN İRADESİNE DAYALI DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİNİ KARARLILIKLA SAVUNMAKTADIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunduğunu ifade eden Altun, "Hiç kimse, hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak yargı süreçlerine müdahale etme hakkına sahip değildir. Herkes, hukukun üstünlüğüne saygı göstermeli ve devletimizin, milletimizin birliği için sağduyulu bir dil kullanmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız dün olduğu gibi bugün de milletin iradesine dayalı demokratik hukuk devletini kararlılıkla savunmaktadır" diye yazdı.

Altun'un paylaşımı şu şekilde;