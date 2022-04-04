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İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İl Başkanı Yıldırım, Başkan Sever ile bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'i ziyaret etti.

Ak Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ile bir araya geldi. İl Başkanı Yıldırım'a AK Parti Teşkilat Birim Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Söğüt İlçe Başkanı Salim Avcı ve parti mensupları eşlik etti.

Gündeme dair konuların görüşüldüğü ziyarette birlik ve beraberlik mesajı verildi. İl Başkanı Yıldırım, Cumhur İttifakına değinerek, "Cumhur İttifakı bir seçim anlaşması değildir. Güçlü Türkiye için alın teri döken canların ekip çalışmasıdır.Bu şuur ile çıktığımız yolda Bilecikimiz'in her köşesine ulaşıp, çözülmedik mesele bırakmayacağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

İsmet SEVER, AK Parti, Bilecik, Söğüt, Politika, Haberler

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