İl Başkanı Çetin, tarih yıkımı yerinde inceledi

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, 1962 yılında Gaziantep'te hizmet vermeye başlayan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkımına başlanılan Dr. Ersin Arslan Devlet hastanesi yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Asrın Felaketi 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan tarihi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, bir dönem kartpostallara konu olan ve zamanında Gaziantep'in en önemli yapılarından biri olarak bilinen Dr. Ersin Arslan hastanesinin Gaziantepli olan herkeste bir anısının mutlaka bulunduğunu belirtti.

Depremde eşi ve oğlunu kaybeden kendisi de enkazdan 6 saat sonra çıkarılarak kurtarılan AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, "Asrın felaketi deprem şehir olarak Gaziantep dahil hepimizden bir şeyleri aldı, almaya devam ediyor" dedi.

Çetin, Asrın felaketi deprem yaralarını sarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hükümetimizin bütün bakanları ve tüm kurumların, AK Parti Gaziantep teşkilatının seferberlik varmış gibi çalıştıklarını kaydederek, "Konteyner da kalan son depremzede sıcak yuvasına kavuşana kadar bizlere uyku haram olsun" şeklinde konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise yıkım ile ilgili ifadelere yer veren Çekin, "6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde ağır hasar alan tarihi Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yıkımını yerinde inceleyerek çalışan arkadaşlara başarılar diledim. 1962 yılında Gaziantep Devlet Hastanesi olarak şehrimizde hizmete giren hastanemizin ismi 1999 yılında Av. Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi olarak değişmişti. Hastanemize 25 Nisan 2012'de, 17 Nisan 2012 tarihinde görevi başında şehit edilen Göğüs Cerrahi Uzmanının Dr. Ersin Arslan'ın adı verilmişti. Tarih 31 Ağustos 2023. 61 yıllık hizmet serüveni deprem sebebiyle daha iyisinin yapılmasıyla son buldu" diye konuştu. - GAZİANTEP