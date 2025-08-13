İl Başkanı Bakan'dan AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Ak Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. İl Başkanı Bakan mesajında, "14 Ağustos 2001'de, milletimizin umudu, demokrasimizin teminatı olarak doğan AK Parti, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 24 yılda Türkiye'yi yepyeni ufuklara taşıdı. Bu kutlu yürüyüş, milletimizin iradesiyle yazılan, 'nereden nereye' geldiğimizi tüm dünyaya gösteren bir başarı destanı haline geldi. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, vesayet zincirleri kırıldı, milli iradenin önündeki engeller kaldırıldı. Devlet ile millet arasındaki mesafeler kapandı, demokrasi güçlendi. Her alanda gerçekleştirilen sayısız reformla; adalet, sağlık, ulaşım, eğitim, enerji, ekonomi, savunma ve daha birçok sahada milletimizle buluşturulan hizmetler, yapılan projeler Türkiye'nin gücüne güç kattı. Türkiye, her alanda kendi hedeflerini kendi belirleyen ve bunları hayata geçirecek kudrete ulaşan bir ülke haline geldi. Bu doğrultuda Türkiye Yüzyılı vizyonu, 24 yılın birikimiyle şekillenmiş, milletimizin ortak ideali haline gelmiştir. Bugün Türkiye, bölgemizde söz sahibi, dünyada sözü dinlenen bir ülkeyse, bu; milletimizin desteği ve Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği sayesinde olmuştur. Bugün de ilk günkü aşk ve heyecanla; birlik, kardeşlik ve dayanışma içinde milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz. Bu vesileyle, kuruluşundan bugüne AK Parti'mizin farklı kademelerinde görev almış yol ve dava arkadaşlarımıza ve ilk günden bugüne partimize desteğini sürdüren aziz milletimize en kalbi şükranlarımı sunuyor, ebediyete uğurladığımız kıymetli büyüklerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA